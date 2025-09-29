Hogy került ebbe bele Pamkutya?

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a legújabb klipjéban a PamKutya Aranybula (sic!) számának egy részét használja fel arra, hogy népszerűsítse a Dunaújvárosi Szakképzés Napját. Szereplői a szakképzési Centrum főigazgatója Magyar András ( bár nem II. András, hanem első ezen a néven) és a Centrum iskoláinak „urai“, azaz igazgatói és a bula szerepében a centrum titkárnője. A helyszín a centrum épülete, s amire bulla ( pecsét) kerül, az egy meghívó a Dunaújvárosi Szakképzés Napjára, október 17-re.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum klipjében az Aranybula és egy új aranybulla együtt szerepel

A zenei alapot és a klipötlet a PamKutya száma adta. Így nem véletlen, hogy a népszerű együttes és a centrum munkatársainak közös szereplése nagyon magas nézettséget biztosítottak a rendezvény rendhagyó meghívójának.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum napja

Az esemény 2025. október 17-én, 9 és 17 óra között lesz a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola „Üvegépületében”. A program egész nap interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium.

