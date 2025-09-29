1 órája
Hogy került ebbe bele Pamkutya?
Néhány napja jelent meg, de már most nagyot fut egy klip, amelyben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum új eseményét népszerűsíti. Az ötletet a PamKutya Aranybula száma adta, a téma a Dunaújvárosi Szakképzés Napja.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a legújabb klipjéban a PamKutya Aranybula (sic!) számának egy részét használja fel arra, hogy népszerűsítse a Dunaújvárosi Szakképzés Napját. Szereplői a szakképzési Centrum főigazgatója Magyar András ( bár nem II. András, hanem első ezen a néven) és a Centrum iskoláinak „urai“, azaz igazgatói és a bula szerepében a centrum titkárnője. A helyszín a centrum épülete, s amire bulla ( pecsét) kerül, az egy meghívó a Dunaújvárosi Szakképzés Napjára, október 17-re.
A zenei alapot és a klipötlet a PamKutya száma adta. Így nem véletlen, hogy a népszerű együttes és a centrum munkatársainak közös szereplése nagyon magas nézettséget biztosítottak a rendezvény rendhagyó meghívójának.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum napja
Az esemény 2025. október 17-én, 9 és 17 óra között lesz a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola „Üvegépületében”. A program egész nap interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium.
PamKutyáról
- A PamKutya csatornáját 2010-ben indította a két testvér. Eleinte paródiavideókkal szereztek hírnevet, amelyek tízmilliós nézettséget értek el. A paródiák mellett később utazási és tudományos ismeretterjesztő videókkal is foglalkoztak.
- Az Aranybuláról a zene és a dalszöveg stílusa: saját szám, nem paródia, a testvérpár (Osbáth Norbert és Márk) írta. A klipben vannak vizuális utalások és szereplők, akik az “aranybula ruhákat” viselik, jelképes megjelenítésekkel. YouTube+1