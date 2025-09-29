szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Dunaújvárosi Szakképzés Napjának reklámja

2 órája

Hogy került ebbe bele Pamkutya?

Címkék#Szakképzés Napjára#PamKutya#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#klip

Néhány napja jelent meg, de már most nagyot fut egy klip, amelyben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum új eseményét népszerűsíti. Az ötletet a PamKutya Aranybula száma adta, a téma a Dunaújvárosi Szakképzés Napja.

Fekete Györgyi
Hogy került ebbe bele Pamkutya?

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a legújabb klipjéban  a PamKutya Aranybula (sic!) számának egy részét használja fel arra, hogy népszerűsítse a Dunaújvárosi Szakképzés Napját.  Szereplői a szakképzési Centrum főigazgatója Magyar András  ( bár  nem II. András, hanem első ezen a néven) és a Centrum iskoláinak „urai“, azaz igazgatói és a bula szerepében a centrum titkárnője.  A helyszín a centrum épülete, s amire bulla ( pecsét)  kerül, az egy meghívó a Dunaújvárosi Szakképzés Napjára, október 17-re. 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum klipjében az Aranybula és egy új aranybulla együtt szerepel

 

A zenei alapot és a klipötlet a PamKutya száma adta. Így nem véletlen, hogy a népszerű együttes  és a centrum munkatársainak közös szereplése nagyon magas nézettséget biztosítottak a rendezvény rendhagyó meghívójának.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum napja

Az esemény 2025. október 17-én, 9 és 17 óra között lesz a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola „Üvegépületében”. A program egész nap interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium. 

PamKutyáról

  • A PamKutya csatornáját 2010-ben indította a két testvér. Eleinte paródiavideókkal szereztek hírnevet, amelyek tízmilliós nézettséget értek el. A paródiák mellett később utazási és tudományos ismeretterjesztő videókkal is foglalkoztak. 
  • Az Aranybuláról a zene és a dalszöveg stílusa: saját szám, nem paródia, a testvérpár (Osbáth Norbert és Márk) írta. A klipben vannak vizuális utalások és szereplők, akik az “aranybula ruhákat” viselik, jelképes megjelenítésekkel. YouTube+1

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu