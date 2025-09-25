szeptember 25., csütörtök

Hamarosan itt a szakképzés napja

6 órája

Szakmát keresők és szakmát váltók, figyelem!

Címkék#dunaújvárosi szakképzés#Dunaújvárosi Szakképzés Nap#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

Hamarosan idén is elérkezik a Dunaújvárosi Szakképzés Napja, amely a térség egyik legfontosabb pályaorientációs és közösségi eseménye. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum rendezvénye nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várja, hanem a szülőket és a felnőttkorban szakmát váltani kívánó érdeklődőket is.

Az eseményt 2025. október 17-én, 9 és 17 óra között tartják a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola „Üvegépületében”. A program egész nap interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium. A  Dunaújvárosi Szakképzés Napja nem csupán információs rendezvény – ez az a nap, amikor ráláthat a diák, a szülő, a munkavállaló, hogy milyen szakmák, képzési utak állnak előtte. Olyanok is kapnak második esélyt, akik már dolgoznak, de új kihívást keresnek – mert náluk ingyenes lehet akár szakmát váltani is, munka mellett.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum több mint 60 szakma oktatását  végzi. Fotó: duol.hu/ archív


Bemutatkozik a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

A diákok gyakorlati bemutatókkal, interaktív programokkal készülnek, hogy a látogatók közvetlenül is bepillantást nyerhessenek a szakmai képzés mindennapjaiba. A vendégek találkozhatnak például az építőipari,  a kereskedelmi,a vendéglátóipari,a közgazdasági, műszaki és az egészségügyi területek képviselőivel is, bemutatkoznak az intézmények duális partnerei is, akiket a képzés utáni lehetőségekről is lehet kérdezni.
 

Nem csak fiataloknak

A Szakképzés Napja nem kizárólag a hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak szól. A szervezők hangsúlyozzák: a felnőttek számára is komoly lehetőségeket kínál a centrum. Azok, akik munka mellett szeretnének új szakmát tanulni, ingyenesen beiratkozhatnak a felnőttképzési programokba. Az első és második szakma megszerzése ugyanis mindenki számára térítésmentes a szakképzés rendszerében.

A tanfolyamok rugalmas időbeosztással – esti és hétvégi órarenddel – indulnak, így azok számára is elérhetőek, akik munkát, családot és tanulást szeretnének összeegyeztetni. A gyakorlati képzés a centrum tanműhelyeiben, illetve vállalati partnereknél történik, így a tanulók valódi szakmai tapasztalatot szerezhetnek.

Interaktív bemutatókkal jelentkeznek az iskolák  Fotó: duol/archív

Szülőknek is hasznos

A rendezvény egyben lehetőséget ad a szülőknek is, hogy jobban megismerjék a szakképzési rendszer kínálatát, az ösztöndíj-lehetőségeket, a technikumi és szakképző iskolai képzés közötti különbségeket, valamint a duális képzés előnyeit. Így a családok együtt hozhatnak megalapozott döntést a továbbtanulásról.

fotó: duol.hu/ archív

Miért érdemes ellátogatni?

A Szakképzés Napja jóval több, mint egy iskolai nyílt nap: közvetlen tapasztalatot ad a szakmaválasztás előtt állóknak, és második esélyt nyújt azoknak, akik új irányt keresnek az életükben. A szervezők minden érdeklődőt arra biztatnak, hogy jelezzék részvételi szándékukat, és vegyenek részt a programon, amely idén is azt hivatott bemutatni, hogyan egy szakma választása az ember életútján nem B-opció.

 

