Szakmát keresők és szakmát váltók, figyelem!

Az eseményt 2025. október 17-én, 9 és 17 óra között tartják a Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola „Üvegépületében”. A program egész nap interaktív bemutatókkal, gyakorlati foglalkozásokkal és szakmai tanácsadással várja az érdeklődőket. A nap folyamán a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi intézménye bemutatkozik: a Hild József Technikum és Szakképző Iskola, a Dunaferr Technikum, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum, a Lorántffy Zsuzsanna Technikum, a Szabolcs Vezér Technikum, valamint a Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium. A Dunaújvárosi Szakképzés Napja nem csupán információs rendezvény – ez az a nap, amikor ráláthat a diák, a szülő, a munkavállaló, hogy milyen szakmák, képzési utak állnak előtte. Olyanok is kapnak második esélyt, akik már dolgoznak, de új kihívást keresnek – mert náluk ingyenes lehet akár szakmát váltani is, munka mellett.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum több mint 60 szakma oktatását végzi. Fotó: duol.hu/ archív

Bemutatkozik a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

A diákok gyakorlati bemutatókkal, interaktív programokkal készülnek, hogy a látogatók közvetlenül is bepillantást nyerhessenek a szakmai képzés mindennapjaiba. A vendégek találkozhatnak például az építőipari, a kereskedelmi,a vendéglátóipari,a közgazdasági, műszaki és az egészségügyi területek képviselőivel is, bemutatkoznak az intézmények duális partnerei is, akiket a képzés utáni lehetőségekről is lehet kérdezni.

Nem csak fiataloknak

A Szakképzés Napja nem kizárólag a hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak szól. A szervezők hangsúlyozzák: a felnőttek számára is komoly lehetőségeket kínál a centrum. Azok, akik munka mellett szeretnének új szakmát tanulni, ingyenesen beiratkozhatnak a felnőttképzési programokba. Az első és második szakma megszerzése ugyanis mindenki számára térítésmentes a szakképzés rendszerében.

A tanfolyamok rugalmas időbeosztással – esti és hétvégi órarenddel – indulnak, így azok számára is elérhetőek, akik munkát, családot és tanulást szeretnének összeegyeztetni. A gyakorlati képzés a centrum tanműhelyeiben, illetve vállalati partnereknél történik, így a tanulók valódi szakmai tapasztalatot szerezhetnek.