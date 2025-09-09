A szakma nem B-terv, avagy a bezárt gyárkapun túl is van jövő

A szakképzés ma már sokkal többet jelent, mint egy biztos szakma megszerzését: pályát, jövőt, jövedelmet és egzisztenciát is. A magyar szakképzés Európa ezüstérmese, a világ élvonalában szerepel és Magyarország 2030-ra azt a célt tűzte ki, hogy szakképzésünk a világ legjobb, a munkaerőpiac kihívásaira magyar választ adni tudó modellje lehessen. Mit jelent ez a mindennapokban? Hogyan jelenik ez meg városunk szakképzésében? Erről kérdeztük Magyar Andrást, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatóját, aki a tanévkezdés tapasztalatairól, a legnépszerűbb szakmákról beszélt, s arról, hogy egyre több felnőtt ül vissza az iskolapadba.

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy nincs tanárhiányuk.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum: tanévkezdés tanárhiány nélkül

– Felkészülten indítottuk az évet, minden osztályunk el tudott rajtolni – mondta a főigazgató. – Sőt, az álláshelyeket is sikerült betölteni, új nyelv- és matematikatanáraink mellett több szakmai oktató is csatlakozott hozzánk. Valószínűleg ehhez hozzájárulhatott az is, hogy elkezdődött a pedagógusok bérrendezése, amelynek reményeink szerint lesz folytatása is.

A főigazgatóval arról is beszélgettünk, hogy milyen szakmák most a divatosak. Elmondta, hogy a diákok körében továbbra is a vendéglátás és turizmus számít slágernek. Sajnos a fiatalok körében nem elég népszerűek még az építőipari szakmák, pedig biztos és magas jövedelmet hozó, stabil munkát jelent ma kőművesnek, asztalosnak vagy burkolónak lenni.

– A szülőket kell meggyőznünk – magyarázza Magyar András. – A gyerekek inkább a „fehér gallérosabb” szakok felé húznak, miközben a kőműves, ács vagy burkoló szakmákban komoly megélhetési lehetőség van. Viszont felnőttként ezt már sokan felismerik, közülük egyre többen tanulják ki ezeket a szakmákat, de jó lenne, ha a fiatalok is előbb látnák ezt. Arra különösen büszke vagyok, hogy nálunk végzett az ország legjobb kőművese az előző tanévben.

A Hild képzési kínálata egyelőre a felnőttek körében igazán népszerű

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum – Felnőttek az iskolapadban

Ahogy Magyar András említette, egyre népszerűbb az, hogy:

felnőtt fejjel tanulnak szakmát

vagy szereznek egy másodikat. Érdekes trendet említ: egyre több diplomás dönt úgy, hogy szakmát tanul. Van, aki mérnökként vagy orvosként ül be a szakács- vagy cukrászképzésre.

– A felnőttek másként tekintenek erre. Ők tudják, hogy egy szakma biztos megélhetést ad. Mi pedig igyekszünk rugalmas formában segíteni őket: digitális tananyagokat és online konzultációt kínálunk nekik, hogy a jelenléti órák legfeljebb két délutánt vegyenek igénybe, hiszen egy dolgozó ember nem tud heti négy estét az iskolában tölteni – mondja a főigazgató.