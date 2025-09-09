7 órája
A szakma nem B-terv, avagy a bezárt gyárkapun túl is van jövő
Kik és mikor tanulnak szakmát, milyen lehetőségek vannak a szakképzésben? Mindezekről az új tanév apropóján beszélgettünk Magyar Andrással, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatójával.
A szakképzés ma már sokkal többet jelent, mint egy biztos szakma megszerzését: pályát, jövőt, jövedelmet és egzisztenciát is. A magyar szakképzés Európa ezüstérmese, a világ élvonalában szerepel és Magyarország 2030-ra azt a célt tűzte ki, hogy szakképzésünk a világ legjobb, a munkaerőpiac kihívásaira magyar választ adni tudó modellje lehessen. Mit jelent ez a mindennapokban? Hogyan jelenik ez meg városunk szakképzésében? Erről kérdeztük Magyar Andrást, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatóját, aki a tanévkezdés tapasztalatairól, a legnépszerűbb szakmákról beszélt, s arról, hogy egyre több felnőtt ül vissza az iskolapadba.
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum: tanévkezdés tanárhiány nélkül
– Felkészülten indítottuk az évet, minden osztályunk el tudott rajtolni – mondta a főigazgató. – Sőt, az álláshelyeket is sikerült betölteni, új nyelv- és matematikatanáraink mellett több szakmai oktató is csatlakozott hozzánk. Valószínűleg ehhez hozzájárulhatott az is, hogy elkezdődött a pedagógusok bérrendezése, amelynek reményeink szerint lesz folytatása is.
A főigazgatóval arról is beszélgettünk, hogy milyen szakmák most a divatosak. Elmondta, hogy a diákok körében továbbra is a vendéglátás és turizmus számít slágernek. Sajnos a fiatalok körében nem elég népszerűek még az építőipari szakmák, pedig biztos és magas jövedelmet hozó, stabil munkát jelent ma kőművesnek, asztalosnak vagy burkolónak lenni.
– A szülőket kell meggyőznünk – magyarázza Magyar András. – A gyerekek inkább a „fehér gallérosabb” szakok felé húznak, miközben a kőműves, ács vagy burkoló szakmákban komoly megélhetési lehetőség van. Viszont felnőttként ezt már sokan felismerik, közülük egyre többen tanulják ki ezeket a szakmákat, de jó lenne, ha a fiatalok is előbb látnák ezt. Arra különösen büszke vagyok, hogy nálunk végzett az ország legjobb kőművese az előző tanévben.
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum – Felnőttek az iskolapadban
Ahogy Magyar András említette, egyre népszerűbb az, hogy:
- felnőtt fejjel tanulnak szakmát
- vagy szereznek egy másodikat. Érdekes trendet említ: egyre több diplomás dönt úgy, hogy szakmát tanul. Van, aki mérnökként vagy orvosként ül be a szakács- vagy cukrászképzésre.
– A felnőttek másként tekintenek erre. Ők tudják, hogy egy szakma biztos megélhetést ad. Mi pedig igyekszünk rugalmas formában segíteni őket: digitális tananyagokat és online konzultációt kínálunk nekik, hogy a jelenléti órák legfeljebb két délutánt vegyenek igénybe, hiszen egy dolgozó ember nem tud heti négy estét az iskolában tölteni – mondja a főigazgató.
Szót ejtünk arról is, hogy a kormányhivatal felkérésére a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum is részt vesz a volt vasműs munkavállalók átképzésében.
Újrakezdés a gyárkapun túl – a volt vasműs dolgozók átképzése
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum számára az idei év egyik legnagyobb kihívása a Vasműtől elbocsátott dolgozók átképzése. A kormányhivatal és a Székesfehérvári Szakképzési Centrum közreműködésével igyekeznek segíteni az érintetteket.
– A mi részünkről 52 képzést kínálunk, a székesfehérvári központtal közösen pedig egy komplett, összesen 65 különböző képzésből álló csomagot állítottunk össze. A cél, hogy gyorsan megszerezhető, rövid ciklusú képzésekkel adjunk kapaszkodót azoknak, akiknek most pályát kell váltaniuk – mondta Magyar András. – Ezek között vannak programkövetelményes, részképzettséget adó szakmák is, egyfajta tanfolyamok, amelyek néhány hónaptól másfél évig tarthatnak, a végső cél pedig az, hogy a résztvevők mielőbb vizsgaképes, piacképes tudással léphessenek tovább.
A főigazgató szerint a helyzet komoly felelősséget ró az intézményre:
– Nemcsak oktatunk, hanem egy közösségnek segítünk talpra állni. Ezek a képzések arról szólnak, hogy legyen jövője azoknak is, akik elvesztették a munkahelyüket.
Miért kulcs a duális képzés?
Az országos tanévnyitón is kiemelték: a duális képzésben a diákok cégeknél tanulják meg a szakmai fogásokat, így valós munkakörnyezetben készülnek a jövőre.
– A gyerekek szeretik ezt képzési módot, a cégeknek pedig megéri, mert így saját utánpótlásukat nevelhetik ki. Nekünk az a feladatunk, hogy minél több vállalattal tudjunk együttműködni. A partnereink számát a dunaújvárosi kamara segítségével folyamatosan bővítjük – teszi hozzá Magyar András.
A szakma mint hivatás
A szakképzésben való továbbtanulás tehát ma már nem kerülőút, hanem tudatos döntés. A főigazgató szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok és családjaik biztonságban érezzék magukat a választásban:
– Meg kell mutatnunk, hogy ez nem B-terv, hanem igazi hivatás. Aki szakképzést választ, annak van jövője. Én a tanévnyitó értekezleten egy Németh László idézetet mondtam a tanévünk mottójául a kollégáknak: „Üljünk le együtt, tanár és osztály, egymást tiszteletben tartva, az óra üvegharangja alá, s hasson az ismeret izgalma, illata." Ez a dolgunk, nem több, de nem is kevesebb.