Egyre korszerűbbek a Centrum iskolái–de mi lesz a tériszonyossal?

Az idei tanévben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum iskolái már szeptember 1-jére új informatikai eszközökkel gazdagodtak. Új számítógépek érkeztek, valamint további okostáblákat szereltek fel, így a tantermek többsége ma már digitális környezettel támogatja a tanulást. Ez nemcsak az órák hatékonyságát növeli, hanem a diákok számára is élvezetesebbé teszi a tanulási folyamatot. Évtizedes elmaradásokat igyekeznek évről évre ledolgozni, hogy ne csak tartalmában, hanem az oktatás tárgyi feltételeiben és a tanulás környezetében is megjelenjen a fejlődés és a változás.

Új számítógépek is érkeztek nem kis mennyiségben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum középiskoláiba. Fotó: DSzC

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum: komfortnövelés és fejlesztés

A nyár folyamán a meglévő klímaberendezések karbantartása mellett új készülékeket is felszereltek. Az iskolák így több klimatizált tanteremben várhatták a diákokat, ami különösen a nyári hőségben jelent óriási könnyebbséget. A korszerű környezet növeli a diákok komfortérzetét, és hozzájárul ahhoz, hogy jobb körülmények között folyhasson az oktatás.

De a jelen fejlesztései mellett a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézményei a jövőt is építik. Ugyanis több milliárd forintos támogatással indul a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum legnagyobb projektje: a születőben lévő Gépészeti Szakképzési Ágazati Tudásközpont a jövő szakembereinek képzését szolgálja.

A tanműhely bejárata jelenleg Fotó: DSzC

A tudásközpont bejárata a helyén néhány éven belül Fotó: DSzC

Csúcstechnológia a Lorántffy tanműhelye helyén

Ennek érdekében a Lorántffy középiskola tanműhelyének helyén új beruházás kezdődik. Négy nagyobb és négy kisebb labor, valamint egy száz fős előadóterem épül. Ezek a helyiségek a legmodernebb oktatási módszerek alkalmazását teszik lehetővé, és egyszerre több szakmai területet is kiszolgálnak majd.

Az Ágazati Tudásközpont különlegessége, hogy olyan eszközparkot telepítenek, amely ipari környezetben is ritkaságnak számít. A 3D szkennertől kezdve az ipari robotkaron és a lézervágón át egészen az automatizált gyártósor-szimulátorig számos berendezés segíti majd a diákokat abban, hogy valós ipari környezetben szerezhessenek tapasztalatot.

Országos jelentőség

A projekt Magyarország öt ágazati tudásközpontjának egyikeként jön létre. A dunaújvárosi fejlesztés nemcsak helyben erősíti a szakmai képzést, hanem országos szinten is hozzájárul a szakképzés megújulásához, a versenyképes munkaerő utánpótlásához. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum vezetőinek célja az, hogy a beruházás már jövőre látványos szakaszába érhessen. Az átadás határideje 2028.