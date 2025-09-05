Elmaradt a nagy forgalom: csendes péntek a dunaújvárosi piacon

Az árusok helyükön voltak, a portékák színesen sorakoztak a standokon, de a megszokott nyüzsgést, a kosarakkal tolongó vásárlókat most hiányoztak. A dunaújvárosi piac általában ilyenkor is a város egyik központi találkozópontja, ám ezúttal úgy tűnt, a vásárlóerő megcsappant – talán az iskolakezdés terhei, talán a szezonváltás miatt.

Péntek délelőtthöz képest időnként pangott a dunaújvárosi piac

Fotó: Duol

Pedig a kínálat bőséges, és az árak is vegyes képet mutatnak. A friss zöldség- és gyümölcsfelhozatal a szezonhoz igazodik: a paradicsom kilója 450 forintnál indul, míg a zöldbabért 1500-1600 forintot kell fizetni. A szőlőért szintén mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, hiszen a szebbeket 2000 forintért kínálják, a szilva ezzel szemben barátságosabb, 890 forintos áron kapható. Az uborka 600, a kápia paprika 650 forintért kerülhet legolcsóbban a kosárba. A dinnyék ára még mindig változó: 390 és 450 forint között mozog, igaz kevés standon lehetett találkozni ezzel a kimondottan nyári finomsággal. Az őszibarack azonban luxuscikknek számít: 1500 forinttól indul kilója.

Hol maradnak a vásárlók a dunaújvárosi piacról?

A dunaújvárosi piac árusai egyöntetűen azt tapasztalták, hogy a nyári hónapokhoz képest szeptember elején nem nőtt a forgalom. Sokan csak nézelődtek, mások célirányosan egy-egy olcsóbb terméket kerestek. Talán a szombati nap erősebb forgalmat hoz majd. Az árusok reménykednek, hogy az őszi betakarítási időszak, a sütőtök, a káposzta vagy a későbbi szőlőfajták újra nagyobb tömegeket vonzanak majd.

Egy ínycsiklandozó étel receptje

Bár a zöldbab kilója nem olcsó, de hoztunk egy receptet, amihez ebből a hozzávalóból nem kell tonnányi, de a végeredmény mégis finomnak ígérkezik. A hozzávalók listáját itt találják. Az elkészítés módja pedig az alábbi videón látható.