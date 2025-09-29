Újabb személyi változások a Dunaújvárosi Kamaránál

Nem olyan rég mondott le váratlanul Králik Gyula a Dunaújvárosi Kamara elnöki tisztéből, helyét Vass Zoltán vette át. A lemondását újabb távozások kísérték, így 2025. október 1-én 14:30-kor időközi tisztújító küldöttgyűlést tart a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránk, melyen új általános alelnök, etikai bizottsági tag, és pótküldöttek megválasztására kerül sor. A jelöléseket az új tisztségviselőkre legkésőbb 2025. szeptember 30-ig lehet benyújtani.

Választás előtt a Dunaújvárosi Kamara Fotó: dh-archív

A Dunaújvárosi Kamara régi tisztségviselői helyére választanak

Az időközi tisztújító küldöttgyűlés megtartására kerül sor, miután augusztus 19-vel hatályossá vált Kis Attila általános alelnök úr valamennyi tisztségéről és kamarai tagságáról szóló lemondása, valamint szeptember 3-ával Fülöp Ilona kézműves tagozati alelnök asszony is benyújtotta az általa betöltött kamarai tisztségeket érintően a lemondó nyilatkozatát. A soron következő rendkívüli tisztújító küldöttgyűlés keretében kerül sor az új általános alelnök megválasztására, illetve az időközben a kézműves tagozat által tagozati alelnökké megválasztott Palkovics Katalin helyére is új tagot kell választani a DKIK Etikai Bizottságába is. A távozó általános alelnök megüresedő küldötti mandátumának betöltésére a kereskedelmi tagozatban regisztrált és a névjegyzékben szereplő dunaújvárosi vállalkozás jogosult javaslatot tenni.

Akiknél javaslatot lehet tenni

A DKIK Jelölő - és egyben Választási - Bizottságának elnöke Tarány Gábor (DAK Kft.), tagjai: Palkovics Katalin (Dunaújvárosi Kegyelet Kft.) és Urbán László (MOMERT Zrt.). A Jelölő Bizottság feladata a jelöltekre vonatkozó tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatok beszerzése és a beérkezett jelölések küldöttgyűlés elé történő beterjesztése.