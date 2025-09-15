Ilyen mémcunamit még nem látott Dunaújváros!

A vasárnapi özönvízszerű eső nemcsak a várost árasztotta el, hanem a közösségi oldalak idővonalát is. A dunaújvárosiak szorgosan ragadtak “digitális ecsetet”, és pillanatok alatt elárasztották a netet jobbnál jobb mémekkel. Íme a dunaújvárosi felhőszakadás így inspirálta olvasóinkat!

Volt, aki szerint a McDonald’s előtt nem más bukkant fel, mint a legendás Cthulhu szörny, aki láthatóan jól érzi magát a vízben. Mások úgy gondolták, a Titanic ikonikus jelenete is újra forgatható lenne a Dózsa György úton: Rose az asztalon, Jack a vízben – minden stimmelt, csak épp a helyszín Dunaújváros volt.