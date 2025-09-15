2 órája
Ilyen mémcunamit még nem látott Dunaújváros!
A város utcáit pillanatok alatt víz lepte el, de a helyiek humorral oldották a helyzetet. A dunaújvárosi felhőszakadás után özönlöttek a vicces képek és a frappáns mémek.
Irány a McDrive!
A vasárnapi özönvízszerű eső nemcsak a várost árasztotta el, hanem a közösségi oldalak idővonalát is. A dunaújvárosiak szorgosan ragadtak “digitális ecsetet”, és pillanatok alatt elárasztották a netet jobbnál jobb mémekkel. Íme a dunaújvárosi felhőszakadás így inspirálta olvasóinkat!
Őrületes fotók és mémek a dunaújvárosi felhőszakadásról
Volt, aki szerint a McDonald’s előtt nem más bukkant fel, mint a legendás Cthulhu szörny, aki láthatóan jól érzi magát a vízben. Mások úgy gondolták, a Titanic ikonikus jelenete is újra forgatható lenne a Dózsa György úton: Rose az asztalon, Jack a vízben – minden stimmelt, csak épp a helyszín Dunaújváros volt.
Olvasóink legjobb mémjei a dunaújvárosi felhőszakadásról
Akadt olyan is, aki sportot csinált a helyzetből: előkerült a gumicsónak és a horgászbot, sőt még egy méretes harcsa is horogra akadt a “McDonald’s előtti tavon”. A kreativitás határtalan volt: volt, aki szörfdeszkára pattant képzeletben, más pedig azt vizionálta, hogy az úszóválogatott nálunk tartotta az edzést. A biztonság kedvéért még a Baywatchból Mitch Buchannon is felkapta legendás piros fürdőnadrágját, és őrködik a víz felett, nehogy valaki elsodródjon a Szalki-szigetig. Skóciát rövid időre elhagyva Nessie is inkább a dunaújvárosi Mekinél bukkant fel – valószínűleg Big Mac-re fájt a foga.
Ezek a mémek bizonyítják, hogy Dunaújváros lakói még a legnagyobb felhőszakadás után is képesek mosolyogni, és humorral fordulnak a nehézségek felé.
Felhőszakadás és városi árvíz – így örökítették meg olvasóink az esőzést
Megérkezett a hidegfront: hömpölygő víz és káosz Dunaújváros utcáin - videóval