Sportnap, főzés és buli: az egyetem diákjai ismét együtt ünnepeltek

A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói több sportágban – például asztaliteniszben, dartsban, csocsóban és sörpongban, mérhették össze tudásukat. A délután a főzésé volt a főszerep: a főzőverseny során ízletes ételek készültek, többek között bográcsos lángos és frissen szaggatott nokedli. A napot egy díjátadóval egybekötött buli zárta, ahol a legjobbak elismerésben részesültek. Közben már javában zajlanak az előkészületek az októberi Halloween Partyra, valamint a nem sokkal utána következő Gólyabálra is – írta uniduna.hu.

Fergeteges hangulatban zajlott a Dunaújvárosi Egyetem sportnapja.

Fotó: György Anna - DUE