szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dunaújváros

1 órája

Sportnap, főzés és buli: az egyetem diákjai ismét együtt ünnepeltek

Címkék#Dunaújvárosi Egyetem#Egyetemi Hallgatói Önkormányzat#esemény#sportnap#buli#hallgatók

Szeptember 17-én nagy sikerrel zajlott le a Dunaújvárosi Egyetem idei sportnapja, amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) szervezett.

Duol.hu

A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói több sportágban – például asztaliteniszben, dartsban, csocsóban és sörpongban, mérhették össze tudásukat. A délután a főzésé volt a főszerep: a főzőverseny során ízletes ételek készültek, többek között bográcsos lángos és frissen szaggatott nokedli. A napot egy díjátadóval egybekötött buli zárta, ahol a legjobbak elismerésben részesültek. Közben már javában zajlanak az előkészületek az októberi Halloween Partyra, valamint a nem sokkal utána következő Gólyabálra is – írta uniduna.hu.

Dunaújvárosi Egyetem
Fergeteges hangulatban zajlott a Dunaújvárosi Egyetem sportnapja.
Fotó: György Anna - DUE

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu