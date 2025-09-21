Dunaújváros
1 órája
Sportnap, főzés és buli: az egyetem diákjai ismét együtt ünnepeltek
Szeptember 17-én nagy sikerrel zajlott le a Dunaújvárosi Egyetem idei sportnapja, amelyet az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) szervezett.
A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói több sportágban – például asztaliteniszben, dartsban, csocsóban és sörpongban, mérhették össze tudásukat. A délután a főzésé volt a főszerep: a főzőverseny során ízletes ételek készültek, többek között bográcsos lángos és frissen szaggatott nokedli. A napot egy díjátadóval egybekötött buli zárta, ahol a legjobbak elismerésben részesültek. Közben már javában zajlanak az előkészületek az októberi Halloween Partyra, valamint a nem sokkal utána következő Gólyabálra is – írta uniduna.hu.
