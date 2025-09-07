szeptember 7., vasárnap

Jó hír

58 perce

Dunaújvárosból lesz a legjobb rálátás a vasárnapi holdfogyatkozásra?

Címkék#csillag#telihold#látvány

Vasárnap este különleges égi jelenség várja a magyarokat: teljes holdfogyatkozás lesz látható az ország több pontjáról, akár két órán át.

Duol.hu
A HungaroMet tájékoztatása szerint vasárnap este teljes holdfogyatkozás figyelhető meg Magyarországról. A teli fázis Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, közben a telihold sötétvörös árnyalatot ölt, miközben a háttérben a csillagok is feltűnnek. A legkedvezőbb megfigyelési körülmények a Dunántúl északi, északkeleti térségeiben, valamint az ország középső részén várhatók, ahol derült égboltra lehet számítani. Nyugaton felhőzet, keleten pedig estig záporok és zivatarok nehezíthetik a látványt, de később ott is csökken a felhőzet. A jelenség különlegessége, hogy a vörös holdkorong szinte lebegni látszik a csillagok között, egyedülálló élményt nyújtva az égbolt szerelmeseinek.

 

