Dunaújvárosból lesz a legjobb rálátás a vasárnapi holdfogyatkozásra?

A HungaroMet tájékoztatása szerint vasárnap este teljes holdfogyatkozás figyelhető meg Magyarországról. A teli fázis Budapesten 19:31-kor kezdődik és 20:53-ig tart, közben a telihold sötétvörös árnyalatot ölt, miközben a háttérben a csillagok is feltűnnek. A legkedvezőbb megfigyelési körülmények a Dunántúl északi, északkeleti térségeiben, valamint az ország középső részén várhatók, ahol derült égboltra lehet számítani. Nyugaton felhőzet, keleten pedig estig záporok és zivatarok nehezíthetik a látványt, de később ott is csökken a felhőzet. A jelenség különlegessége, hogy a vörös holdkorong szinte lebegni látszik a csillagok között, egyedülálló élményt nyújtva az égbolt szerelmeseinek.