Múltidéző

1 órája

Hihetetlen fotók a 60-as évek Dunaújvárosából - arcok, amelyeket látnod kell

Címkék#múltidéző#Sztálinváros#Fortepán#arcok

A szocialista mintaváros a 60-as években élte egyik legizgalmasabb korszakát. Akkoriban még sokan Sztálinvárosként ismerték, és Dunaújváros története ekkor vált sokszínűvé: a gyárak mellett kialakult a lakótelepi közösségi élet, a klubokban megszületett a helyi zenei kultúra, és a fiatalok arcán látszott a vágy a szabadságra. A Fortepán retró fotói ma is különleges erővel hozzák vissza ezt a világot.

A 60-as évek Dunaújvárosában a lakótelepek új világa formálta az emberek életét. Az utcákon gyerekek játszottak, a parkokban közösségi programokat tartottak, és mindenki ismerte egymást a környéken. A brigádélet, a gyári közösségek és az ünnepi felvonulások mind a város arculatához tartoztak. Dunaújváros története ebben az időszakban az emberek arcain is megmutatkozott: gyerekek, akik új iskolákban tanultak, munkások, akik a vasgyárból indultak reggelente, és családok, akik a hétköznapokat próbálták ünneppé formálni.

Dunaújváros története az emberek arcain
1962 - Dunaújváros története az emberek arcain
Forrás: Fortepan / Kotnyek Antal

Dunaújváros története - a beatkorszak árnyékában

A város fiataljai a 60-as években már nem elégedtek meg a hivatalos kulturális programokkal. A helyi klubokban megszületett a saját zenei élet: beat, rock és táncos estek adtak új lendületet. Helyi források szerint a közösségi házakban és kultúrházakban gyakran szóltak a legújabb zenék. Miközben Magyarországon az Illés, az Omega vagy a Metró lett a korszak nagy neve, a világban a Beatles, Elvis Presley és a Rolling Stones uralták a slágerlistákat. Sztálinváros fiataljai is megpróbálták megszerezni a tiltott lemezeket, egy-egy bakelitért akár több heti fizetésnek megfelelő árat is adtak.

A 60-as évek bálványai - akiket mindenki imádott

  • The Beatles - a korszak legnagyobb világszenzációja, minden dalukért rajongtak a fiatalok
  • Elvis Presley - a rock and roll királya, aki az egész világot meghódította
  • The Rolling Stones - lázadó hangzásukkal az ifjúság szabadságvágyát fejezték ki
  • Illés - a magyar beatkorszak úttörő zenekara
  • Omega - a 60-as évek végére már legendává vált a hazai rockszíntéren
  • Metró - Presser Gáborral a frontvonalban a korszak egyik legmeghatározóbb zenekara

Hétköznapok és ünnepek

A korszak mindennapjaihoz hozzátartoztak a közös programok, amelyek a munka után igazi kikapcsolódást jelentettek. A brigádok gyakran szerveztek közös kirándulásokat, sportnapokat vagy akár főzőversenyeket, amelyek összekovácsolták a közösségeket. A városi moziban sorra vetítették a kor filmjeit, a sportpályákon pedig futballmeccsek, atlétikai versenyek és szpartakiádok zajlottak. Az ünnepi felvonulások különösen látványos eseménynek számítottak. Piros zászlók és transzparensek alatt vonultak végig a város utcáin, a gyerekek dalokat énekeltek, a felnőttek pedig brigádjaik élén mutatták meg összetartásukat. Aki ott volt, az ma is emlékszik a színes díszletekre és a közösségi ünneplés hangulatára, amely egyszerre volt kötelező és mégis emlékezetes.

Divat és mindennapi stílus

A 60-as években a divat is új színt vitt a városba. A boltokban nem mindig lehetett beszerezni, amit a fiatalok szerettek volna, ezért sokan maguk varrták meg a kor legmenőbb ruhadarabjait. A trapéznadrág, a bő szárú szoknya, a színes ingek és a lakkcipő mind a korszak védjegyei voltak. Aki külföldről szerzett be egy-egy darabot - akár egy csillogó övet vagy divatos napszemüveget -, az biztosan kitűnt a tömegből. A régi Fortepán fotókon jól látszik, hogy Dunaújváros arcain ott a vágy: követni a divatot, még ha sokszor tiltások közepette is kellett azt megélni.

Gyerekek és családok élete

Nemcsak a fiatal felnőttek, hanem a gyerekek és családok hétköznapjai is meghatározták a korszakot. A lakótelepi udvarokon pattogott a labda, a téren rongylabdával játszottak, vagy egyszerűen csak kergetőztek. Az iskolákban pedig új típusú közösségi nevelést próbáltak bevezetni: a tanulás mellett nagy szerepet kaptak a közös programok és kirándulások. A fotókon a korszak gyerekarcai őszinte mosolyokat, játék közbeni pillanatokat mutatnak, azaz a retró város legemberibb oldalát.

Közösség és legendák

A helytörténeti írások és gyűjtemények szerint Dunaújváros a 60-as években kísérleti város volt. Nemcsak épületek születtek, hanem közösségi kultúra is. A fotók különösen értékesek: arcokat, történeteket, élményeket őriznek meg. A korszak legendái szerint a városban mindenki ismert mindenkit, ha valaki új kabátban jelent meg, vagy kicsempészett egy Beatles-lemezt, arról napokig beszéltek a munkahelyeken és a lakótelepi házak között.

A város képei és történetei túlmutatnak az iparvárosi hétköznapokon. A retró fotók gyerekeket, fiatalokat, munkásokat és ünneplő közösségeket mutatnak be, Egy korszakot, amely egyszerre volt szabályok közé szorítva és mégis tele vágyakkal, zenével, divattal és új élményekkel.

Kattints a galériára, és nézd meg, milyen arcok írták a város történetét a 60-as években!

Dunaújváros arcai retró fotókon

Fotók: Fortepán

 

 

