Hihetetlen fotók a 60-as évek Dunaújvárosából - arcok, amelyeket látnod kell
A szocialista mintaváros a 60-as években élte egyik legizgalmasabb korszakát. Akkoriban még sokan Sztálinvárosként ismerték, és Dunaújváros története ekkor vált sokszínűvé: a gyárak mellett kialakult a lakótelepi közösségi élet, a klubokban megszületett a helyi zenei kultúra, és a fiatalok arcán látszott a vágy a szabadságra. A Fortepán retró fotói ma is különleges erővel hozzák vissza ezt a világot.
A 60-as évek Dunaújvárosában a lakótelepek új világa formálta az emberek életét. Az utcákon gyerekek játszottak, a parkokban közösségi programokat tartottak, és mindenki ismerte egymást a környéken. A brigádélet, a gyári közösségek és az ünnepi felvonulások mind a város arculatához tartoztak. Dunaújváros története ebben az időszakban az emberek arcain is megmutatkozott: gyerekek, akik új iskolákban tanultak, munkások, akik a vasgyárból indultak reggelente, és családok, akik a hétköznapokat próbálták ünneppé formálni.
Dunaújváros története - a beatkorszak árnyékában
A város fiataljai a 60-as években már nem elégedtek meg a hivatalos kulturális programokkal. A helyi klubokban megszületett a saját zenei élet: beat, rock és táncos estek adtak új lendületet. Helyi források szerint a közösségi házakban és kultúrházakban gyakran szóltak a legújabb zenék. Miközben Magyarországon az Illés, az Omega vagy a Metró lett a korszak nagy neve, a világban a Beatles, Elvis Presley és a Rolling Stones uralták a slágerlistákat. Sztálinváros fiataljai is megpróbálták megszerezni a tiltott lemezeket, egy-egy bakelitért akár több heti fizetésnek megfelelő árat is adtak.
A 60-as évek bálványai - akiket mindenki imádott
- The Beatles - a korszak legnagyobb világszenzációja, minden dalukért rajongtak a fiatalok
- Elvis Presley - a rock and roll királya, aki az egész világot meghódította
- The Rolling Stones - lázadó hangzásukkal az ifjúság szabadságvágyát fejezték ki
- Illés - a magyar beatkorszak úttörő zenekara
- Omega - a 60-as évek végére már legendává vált a hazai rockszíntéren
- Metró - Presser Gáborral a frontvonalban a korszak egyik legmeghatározóbb zenekara
Hétköznapok és ünnepek
A korszak mindennapjaihoz hozzátartoztak a közös programok, amelyek a munka után igazi kikapcsolódást jelentettek. A brigádok gyakran szerveztek közös kirándulásokat, sportnapokat vagy akár főzőversenyeket, amelyek összekovácsolták a közösségeket. A városi moziban sorra vetítették a kor filmjeit, a sportpályákon pedig futballmeccsek, atlétikai versenyek és szpartakiádok zajlottak. Az ünnepi felvonulások különösen látványos eseménynek számítottak. Piros zászlók és transzparensek alatt vonultak végig a város utcáin, a gyerekek dalokat énekeltek, a felnőttek pedig brigádjaik élén mutatták meg összetartásukat. Aki ott volt, az ma is emlékszik a színes díszletekre és a közösségi ünneplés hangulatára, amely egyszerre volt kötelező és mégis emlékezetes.
Divat és mindennapi stílus
A 60-as években a divat is új színt vitt a városba. A boltokban nem mindig lehetett beszerezni, amit a fiatalok szerettek volna, ezért sokan maguk varrták meg a kor legmenőbb ruhadarabjait. A trapéznadrág, a bő szárú szoknya, a színes ingek és a lakkcipő mind a korszak védjegyei voltak. Aki külföldről szerzett be egy-egy darabot - akár egy csillogó övet vagy divatos napszemüveget -, az biztosan kitűnt a tömegből. A régi Fortepán fotókon jól látszik, hogy Dunaújváros arcain ott a vágy: követni a divatot, még ha sokszor tiltások közepette is kellett azt megélni.
Gyerekek és családok élete
Nemcsak a fiatal felnőttek, hanem a gyerekek és családok hétköznapjai is meghatározták a korszakot. A lakótelepi udvarokon pattogott a labda, a téren rongylabdával játszottak, vagy egyszerűen csak kergetőztek. Az iskolákban pedig új típusú közösségi nevelést próbáltak bevezetni: a tanulás mellett nagy szerepet kaptak a közös programok és kirándulások. A fotókon a korszak gyerekarcai őszinte mosolyokat, játék közbeni pillanatokat mutatnak, azaz a retró város legemberibb oldalát.
Közösség és legendák
A helytörténeti írások és gyűjtemények szerint Dunaújváros a 60-as években kísérleti város volt. Nemcsak épületek születtek, hanem közösségi kultúra is. A fotók különösen értékesek: arcokat, történeteket, élményeket őriznek meg. A korszak legendái szerint a városban mindenki ismert mindenkit, ha valaki új kabátban jelent meg, vagy kicsempészett egy Beatles-lemezt, arról napokig beszéltek a munkahelyeken és a lakótelepi házak között.
A város képei és történetei túlmutatnak az iparvárosi hétköznapokon. A retró fotók gyerekeket, fiatalokat, munkásokat és ünneplő közösségeket mutatnak be, Egy korszakot, amely egyszerre volt szabályok közé szorítva és mégis tele vágyakkal, zenével, divattal és új élményekkel.
Dunaújváros arcai retró fotókonFotók: Fortepán