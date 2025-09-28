Hihetetlen fotók a 60-as évek Dunaújvárosából - arcok, amelyeket látnod kell

A 60-as évek Dunaújvárosában a lakótelepek új világa formálta az emberek életét. Az utcákon gyerekek játszottak, a parkokban közösségi programokat tartottak, és mindenki ismerte egymást a környéken. A brigádélet, a gyári közösségek és az ünnepi felvonulások mind a város arculatához tartoztak. Dunaújváros története ebben az időszakban az emberek arcain is megmutatkozott: gyerekek, akik új iskolákban tanultak, munkások, akik a vasgyárból indultak reggelente, és családok, akik a hétköznapokat próbálták ünneppé formálni.

1962 - Dunaújváros története az emberek arcain

Forrás: Fortepan / Kotnyek Antal

Dunaújváros története - a beatkorszak árnyékában

A város fiataljai a 60-as években már nem elégedtek meg a hivatalos kulturális programokkal. A helyi klubokban megszületett a saját zenei élet: beat, rock és táncos estek adtak új lendületet. Helyi források szerint a közösségi házakban és kultúrházakban gyakran szóltak a legújabb zenék. Miközben Magyarországon az Illés, az Omega vagy a Metró lett a korszak nagy neve, a világban a Beatles, Elvis Presley és a Rolling Stones uralták a slágerlistákat. Sztálinváros fiataljai is megpróbálták megszerezni a tiltott lemezeket, egy-egy bakelitért akár több heti fizetésnek megfelelő árat is adtak.

A 60-as évek bálványai - akiket mindenki imádott The Beatles - a korszak legnagyobb világszenzációja, minden dalukért rajongtak a fiatalok

- a korszak legnagyobb világszenzációja, minden dalukért rajongtak a fiatalok Elvis Presley - a rock and roll királya, aki az egész világot meghódította

- a rock and roll királya, aki az egész világot meghódította The Rolling Stones - lázadó hangzásukkal az ifjúság szabadságvágyát fejezték ki

- lázadó hangzásukkal az ifjúság szabadságvágyát fejezték ki Illés - a magyar beatkorszak úttörő zenekara

- a magyar beatkorszak úttörő zenekara Omega - a 60-as évek végére már legendává vált a hazai rockszíntéren

- a 60-as évek végére már legendává vált a hazai rockszíntéren Metró - Presser Gáborral a frontvonalban a korszak egyik legmeghatározóbb zenekara

Hétköznapok és ünnepek

A korszak mindennapjaihoz hozzátartoztak a közös programok, amelyek a munka után igazi kikapcsolódást jelentettek. A brigádok gyakran szerveztek közös kirándulásokat, sportnapokat vagy akár főzőversenyeket, amelyek összekovácsolták a közösségeket. A városi moziban sorra vetítették a kor filmjeit, a sportpályákon pedig futballmeccsek, atlétikai versenyek és szpartakiádok zajlottak. Az ünnepi felvonulások különösen látványos eseménynek számítottak. Piros zászlók és transzparensek alatt vonultak végig a város utcáin, a gyerekek dalokat énekeltek, a felnőttek pedig brigádjaik élén mutatták meg összetartásukat. Aki ott volt, az ma is emlékszik a színes díszletekre és a közösségi ünneplés hangulatára, amely egyszerre volt kötelező és mégis emlékezetes.