Szenzáció a múltból: így említették Dunaújvárost a filmhíradóban

A Magyar Filmhíradó 1979-ben betekintést adott a MÉH telepek világába, ahol a hulladékhalmok mögött komoly gazdasági érték rejtőzött. A riport szerint egyetlen év alatt félmillió tonna vas- és 35 ezer tonna színesfém-hulladékot gyűjtöttek össze, ami mintegy 46 millió dollárnyi importmegtakarítást jelentett az országnak. Többek között erről is beszámolt ez az archív filmhíradó-részlet, amiből megtudhatjuk milyen volt Dunaújváros régen.

Dunaújváros régen: Újjászülető anyagok a ’70-es évekből

Forrás: filmhiradokonline.hu

A felvételeken látható, ahogy őrlőmalmok darálják össze a vasforgácsokat, míg hegesztőpisztolyok bontják darabjaira az óriási fémszerkezeteket. A hulladék végső állomása minden esetben az olvasztókemence volt, ahonnan az anyag új formában indult tovább.

Dunaújváros régen: amikor a hulladékból új anyag született

A filmhíradó azonban nemcsak a fémekről számolt be. A szervezett gyűjtések eredményeként hatalmas papírhulladék-hegyek is feltornyosultak, amelyek különleges újjászületésük helyszínére kerültek: a dunaújvárosi papírgyárba. Ott a régi lapokból ismét új papír készült – „olyan, akár az új”, ahogy a narrátor fogalmazott.

Érdekességként a celluloid filmszalagok sorsát is bemutatták: a kiszolgált tekercsek előbb tűzbe kerültek, majd az értékes hamuból ezüstöt vontak ki. Évente 30–40 tonna filmhulladékból így 3,5–4 tonna nagy tisztaságú ezüst született, amely végül az Állami Pénzverdében tömbökké alakult.

A több mint négy évtizeddel ezelőtti filmhíradó archív képei ma már különleges kordokumentumnak számítanak. Számunkra pedig azért is érdekesek, mert Dunaújváros neve is felcsendül benne, amikor az újrapapírgyártás folyamatát mutatták be.

