Múltidéző

2 órája

Szenzáció a múltból: így említették Dunaújvárost a filmhíradóban

Címkék#Dunaújváros#filmhíradó#hulladék#papír#anyag

Negyven évvel ezelőtt a filmhíradó arról számolt be, hogyan születnek újjá a fémek, a papír és még a celluloid filmszalagok is. Dunaújváros régen úgy került reflektorfénybe, hogy a régi papírból itt gyártottak új, hófehér lapokat.

Duol.hu
Szenzáció a múltból: így említették Dunaújvárost a filmhíradóban

A tűzben születő ezüst és a papír, ami új életre kelt

Forrás: filmhiradokonline.hu

A Magyar Filmhíradó 1979-ben betekintést adott a MÉH telepek világába, ahol a hulladékhalmok mögött komoly gazdasági érték rejtőzött. A riport szerint egyetlen év alatt félmillió tonna vas- és 35 ezer tonna színesfém-hulladékot gyűjtöttek össze, ami mintegy 46 millió dollárnyi importmegtakarítást jelentett az országnak. Többek között erről is beszámolt ez az archív filmhíradó-részlet, amiből megtudhatjuk milyen volt Dunaújváros régen

Dunaújváros régen
Dunaújváros régen: Újjászülető anyagok a ’70-es évekből
Forrás: filmhiradokonline.hu

A felvételeken látható, ahogy őrlőmalmok darálják össze a vasforgácsokat, míg hegesztőpisztolyok bontják darabjaira az óriási fémszerkezeteket. A hulladék végső állomása minden esetben az olvasztókemence volt, ahonnan az anyag új formában indult tovább.

Dunaújváros régen: amikor a hulladékból új anyag született

A filmhíradó azonban nemcsak a fémekről számolt be. A szervezett gyűjtések eredményeként hatalmas papírhulladék-hegyek is feltornyosultak, amelyek különleges újjászületésük helyszínére kerültek: a dunaújvárosi papírgyárba. Ott a régi lapokból ismét új papír készült – „olyan, akár az új”, ahogy a narrátor fogalmazott.

Érdekességként a celluloid filmszalagok sorsát is bemutatták: a kiszolgált tekercsek előbb tűzbe kerültek, majd az értékes hamuból ezüstöt vontak ki. Évente 30–40 tonna filmhulladékból így 3,5–4 tonna nagy tisztaságú ezüst született, amely végül az Állami Pénzverdében tömbökké alakult.

A több mint négy évtizeddel ezelőtti filmhíradó archív képei ma már különleges kordokumentumnak számítanak. Számunkra pedig azért is érdekesek, mert Dunaújváros neve is felcsendül benne, amikor az újrapapírgyártás folyamatát mutatták be.

Retró képek

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

Így nézett ki Dunaújváros régen

Fotók: Fortepan

 

