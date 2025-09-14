szeptember 14., vasárnap

Pillantás a múltba

Ez a gyár adta a könyvek millióinak papírját

A múlt század hatvanas éveiben Magyarországon sorra nőttek ki a földből a nagyüzemek, köztük a Dunai Szalmacellulózgyár is. Dunaújváros régen az iparosítás egyik központja volt, ahol a szalmából készült cellulózlap jelentette a kultúra és a tudás alapját.

A nagyüzem, ami a papíripart forradalmasította

1962-ben jelentős mérföldkőhöz érkezett a magyar könnyűipar: ünnepélyesen felavatták a második ötéves terv legnagyobb könnyűipari létesítményét, a Dunai Szalmacellulózgyárat. Dunaújváros régen nemcsak a korszak iparosítási törekvéseinek szimbóluma volt, hanem egy hatalmasra tervezett papírkombinát első állomása is.

Dunaújváros régen: Ilyen volt a nagyüzem, ami a papíripart forradalmasította
Dunaújváros régen: Így indult a papírkombinát története

A gyár működését modern technikai megoldások segítették. A Dunaújvárosba érkező szalmabálákat futószalag juttatta a szecskázóba, ahol a gépek felaprították és megtisztították az idegen anyagoktól. Az így előkészített alapanyag szalaghídon keresztül került a főzőbe, majd egy zárt csőrendszerben zajló finomító és fehérítő folyamatokon ment keresztül. A sor végén a gyár egyik legfontosabb terméke, a papírgyártás alapjául szolgáló cellulózlap született meg.

A Magyar Filmhíradó beszámolója szerint az új üzem termelése akkoriban lenyűgözőnek számított: évente annyi cellulózt állítottak elő, amely 55 millió négyszáz oldalas könyv papíranyagát biztosította volna. Ez a szám nemcsak az ipar erejét szemléltette, hanem azt is, milyen jelentősége volt a tudás és a kultúra terjesztésében egyetlen gyár működésének.

A Dunai Szalmacellulózgyár felavatása ma már nemcsak ipartörténeti érdekesség, hanem betekintés a kor szocialista nagyüzemeinek világába is – abba a korszakba, amikor az ipari fejlődést az ország jövőjének zálogaként ünnepelték.

