Ez a gyár adta a könyvek millióinak papírját

1962-ben jelentős mérföldkőhöz érkezett a magyar könnyűipar: ünnepélyesen felavatták a második ötéves terv legnagyobb könnyűipari létesítményét, a Dunai Szalmacellulózgyárat. Dunaújváros régen nemcsak a korszak iparosítási törekvéseinek szimbóluma volt, hanem egy hatalmasra tervezett papírkombinát első állomása is.

Dunaújváros régen: Ilyen volt a nagyüzem, ami a papíripart forradalmasította

Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen: Így indult a papírkombinát története

A gyár működését modern technikai megoldások segítették. A Dunaújvárosba érkező szalmabálákat futószalag juttatta a szecskázóba, ahol a gépek felaprították és megtisztították az idegen anyagoktól. Az így előkészített alapanyag szalaghídon keresztül került a főzőbe, majd egy zárt csőrendszerben zajló finomító és fehérítő folyamatokon ment keresztül. A sor végén a gyár egyik legfontosabb terméke, a papírgyártás alapjául szolgáló cellulózlap született meg.

A Magyar Filmhíradó beszámolója szerint az új üzem termelése akkoriban lenyűgözőnek számított: évente annyi cellulózt állítottak elő, amely 55 millió négyszáz oldalas könyv papíranyagát biztosította volna. Ez a szám nemcsak az ipar erejét szemléltette, hanem azt is, milyen jelentősége volt a tudás és a kultúra terjesztésében egyetlen gyár működésének.

A Dunai Szalmacellulózgyár felavatása ma már nemcsak ipartörténeti érdekesség, hanem betekintés a kor szocialista nagyüzemeinek világába is – abba a korszakba, amikor az ipari fejlődést az ország jövőjének zálogaként ünnepelték.

