szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

18°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy korszak lenyomata

2 órája

Fröcsi, lakkcipő és gyárzaj – így készült a gyerekek kedvenc cipője

Címkék#történet#fröcsi#gyermekcipő#lakkcipő#filmhíradó

A hetvenes években a gyerekek lábán sokszor dunaújvárosi cipő kopogott. Dunaújváros régen nemcsak az acélról, hanem a színes, játékos gyermekcipőkről is híres volt. A filmhíradó egy különleges pillanatképet őriz ebből a világból.

Duol.hu
Fröcsi, lakkcipő és gyárzaj – így készült a gyerekek kedvenc cipője

Egy korszak lenyomata: filmhíradó a Dunaújvárosi Cipőgyárból

Forrás: filmhiradokonline.hu

1974-ben a Magyar Filmhíradó stábja a Dunaújvárosi Cipőgyárban járt. Az akkori tudósítás arról számolt be, hogy a gyermekcipők választéka látványosan javult, a gyárban pedig évi egymillió pár lábbelit készítettek. A filmben optimista hangok csendültek fel: új gyártósorok indultak, díszesebb és kényelmesebb modellek kerültek piacra, sőt a „fröcsi” néven ismert strapabíró fiúcipő is igazi slágernek számított. Dunaújváros régen a magyar gyermekcipő-gyártás egyik központja volt. A felvételek bepillantást nyújtanak a termelésbe és a korszak hangulatába is, megtudhatják milyen volt cipőgyártás története Dunaújvárosban.

Dunaújváros régen
Dunaújváros régen olyan hely volt, ahol évente közel egymillió gyermekcipő készült.
Forrás: filmhiradokonline.hu

Dunaújváros régen: A gyár, ahol egykor gyermekcipők milliói készültek

Az archív felvételen megszólaló eladó például arról beszélt, hogy a leányka cipők kínálata ugyan szűkebb, de egyre magasabbak az igények. A cipőgyár vezetője pedig azt hangsúlyozta: bár húsz új modellt mutattak be, végül csak négy került sorozatgyártásba, összesen 66 ezer pár mennyiségben. A riport arról is képet adott, hogy a fővárosi szaküzletek zsúfoltak, a raktárak szűkösek, miközben a kereslet folyamatosan nőtt.

A dunaújvárosi cipőgyártás története azonban jóval a filmhíradó előtt kezdődött. 1959-ben indult el a termelés, kezdetben a Vegyesipari Vállalat részeként. Később a Dunai Cipőgyár egyik alegysége, majd a Junior Cipőgyár lett. A rendszerváltás után még kísérletet tettek a továbbélésre, de 1993-ban felszámolták a gyárat, helyén a Minicipő Kft. próbálkozott újrakezdéssel.

Ma már csak archív felvételek és emlékek idézik meg azt az időszakot, amikor Dunaújvárosban évente több százezer gyermekcipő készült. A hetvenes évek optimista filmhíradója pedig hű lenyomata annak a korszaknak, amikor egy iparváros mindennapjaihoz hozzátartozott a gyár zaja és a szalagok mellett készülő apró lábbelik illata. A cipőgyár története egyszerre ipartörténet és közösségi emlék.

Retró képek

Fotók Dunaújváros építésének kezdetéről

Fotók: Fortepan

A Május 1. utca születése

Fotók: Fortepan

Retró fotókon a dunaújvárosi kemping

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu