Fröcsi, lakkcipő és gyárzaj – így készült a gyerekek kedvenc cipője

1974-ben a Magyar Filmhíradó stábja a Dunaújvárosi Cipőgyárban járt. Az akkori tudósítás arról számolt be, hogy a gyermekcipők választéka látványosan javult, a gyárban pedig évi egymillió pár lábbelit készítettek. A filmben optimista hangok csendültek fel: új gyártósorok indultak, díszesebb és kényelmesebb modellek kerültek piacra, sőt a „fröcsi” néven ismert strapabíró fiúcipő is igazi slágernek számított. Dunaújváros régen a magyar gyermekcipő-gyártás egyik központja volt. A felvételek bepillantást nyújtanak a termelésbe és a korszak hangulatába is, megtudhatják milyen volt cipőgyártás története Dunaújvárosban.

Dunaújváros régen: A gyár, ahol egykor gyermekcipők milliói készültek

Az archív felvételen megszólaló eladó például arról beszélt, hogy a leányka cipők kínálata ugyan szűkebb, de egyre magasabbak az igények. A cipőgyár vezetője pedig azt hangsúlyozta: bár húsz új modellt mutattak be, végül csak négy került sorozatgyártásba, összesen 66 ezer pár mennyiségben. A riport arról is képet adott, hogy a fővárosi szaküzletek zsúfoltak, a raktárak szűkösek, miközben a kereslet folyamatosan nőtt.

A dunaújvárosi cipőgyártás története azonban jóval a filmhíradó előtt kezdődött. 1959-ben indult el a termelés, kezdetben a Vegyesipari Vállalat részeként. Később a Dunai Cipőgyár egyik alegysége, majd a Junior Cipőgyár lett. A rendszerváltás után még kísérletet tettek a továbbélésre, de 1993-ban felszámolták a gyárat, helyén a Minicipő Kft. próbálkozott újrakezdéssel.

Ma már csak archív felvételek és emlékek idézik meg azt az időszakot, amikor Dunaújvárosban évente több százezer gyermekcipő készült. A hetvenes évek optimista filmhíradója pedig hű lenyomata annak a korszaknak, amikor egy iparváros mindennapjaihoz hozzátartozott a gyár zaja és a szalagok mellett készülő apró lábbelik illata. A cipőgyár története egyszerre ipartörténet és közösségi emlék.

