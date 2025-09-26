35 perce
Dunaferr: tűzállóanyag-készletet hirdetnek meg
Tűzállóanyag-készletet kínálnak eladásra nyilvános pályázat keretében az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR). A Dunaferr felszámolási eljárása újabb tétellel bővül. A pályázatot Honoratior Kft., mint felszámoló, hirdette meg, a pályázati felhívás 2025. szeptember 18-án jelent meg.
A pályázat tárgya: Dunaferr tűzállóanyagok készlete, amelyeket „átlagos állapotban”, tehermentesen kínálnak. A becsérték és a minimálár nettó 45 420 000 Ft.
Kinek érdemes megvásárolni a Dunaferr tűzállóanyagait?
Ez a pályázat különösen azoknak lehet érdekes, akik tűzállóanyagokkal dolgoznak, vagy olyan vállalkozásoknak, amelynek anyagellátásában ilyen speciális készletek szerepelhetnek. A nettó 45 milliós érték, valamint a magas biztosíték miatt komoly befektetésről van szó, tehát alapos vizsgálódást és anyagi előkészületet igényel.
Fontos határidők, feltételek
- Ajánlattételi időszak: 2025. október 3. 12:00 – október 13. 12:00
- Ajánlati biztosíték: nettó 1 562 600 Ft
Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtását megelőzően legalább két munkanappal kell jóváírni a felszámoló által megadott számlán. Részletfizetés nincs – a teljes vételárat a szerződéskötést követően előírt határidőn belül kell megfizetni. Szerződéskötés határideje: a kiértesítést követően 15 napon belül. Birtokba adás / elszállítás: a nyertes pályázó saját költségén köteles gondoskodni az ingóság elszállításáról a vételár kifizetését követő 8 napon belül.
Forrás: EER
Dunaferr – Liberty
- Aranyat érő lakásvétel a Dunaferr felszámolási pályázatán – képgalériával
- Dunaferr: hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját!
- Dunaferr: Eredménytelenül zárult a Dunarolling Dunai Vasmű felszámolási értékesítése
- Dunaferr: Meghosszabbították a Dunarolling pályázatának határidejét
- Dunaferr: Eladó a Kokszoló szabadidőparkja