Dunaferr: tűzállóanyag-készletet hirdetnek meg

A pályázat tárgya: Dunaferr tűzállóanyagok készlete, amelyeket „átlagos állapotban”, tehermentesen kínálnak. A becsérték és a minimálár nettó 45 420 000 Ft.

Dunaferr (Dunai Vasmű) Igazgatósági épület főbejárata

Forrás: Dunaferr krónika

Kinek érdemes megvásárolni a Dunaferr tűzállóanyagait?

Ez a pályázat különösen azoknak lehet érdekes, akik tűzállóanyagokkal dolgoznak, vagy olyan vállalkozásoknak, amelynek anyagellátásában ilyen speciális készletek szerepelhetnek. A nettó 45 milliós érték, valamint a magas biztosíték miatt komoly befektetésről van szó, tehát alapos vizsgálódást és anyagi előkészületet igényel.

Fontos határidők, feltételek

Ajánlattételi időszak: 2025. október 3. 12:00 – október 13. 12:00

Ajánlati biztosíték: nettó 1 562 600 Ft

Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtását megelőzően legalább két munkanappal kell jóváírni a felszámoló által megadott számlán. Részletfizetés nincs – a teljes vételárat a szerződéskötést követően előírt határidőn belül kell megfizetni. Szerződéskötés határideje: a kiértesítést követően 15 napon belül. Birtokba adás / elszállítás: a nyertes pályázó saját költségén köteles gondoskodni az ingóság elszállításáról a vételár kifizetését követő 8 napon belül.

Forrás: EER