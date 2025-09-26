szeptember 26., péntek

Dunaferr – Liberty

35 perce

Dunaferr: tűzállóanyag-készletet hirdetnek meg

Dunaferr

Tűzállóanyag-készletet kínálnak eladásra nyilvános pályázat keretében az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR). A Dunaferr felszámolási eljárása újabb tétellel bővül. A pályázatot Honoratior Kft., mint felszámoló, hirdette meg, a pályázati felhívás 2025. szeptember 18-án jelent meg.

Duol.hu

A pályázat tárgya: Dunaferr tűzállóanyagok készlete, amelyeket „átlagos állapotban”, tehermentesen kínálnak. A becsérték és a minimálár nettó 45 420 000 Ft.

Dunaferr
Dunaferr (Dunai Vasmű) Igazgatósági épület főbejárata
Forrás: Dunaferr krónika

Kinek érdemes megvásárolni a Dunaferr tűzállóanyagait?

Ez a pályázat különösen azoknak lehet érdekes, akik tűzállóanyagokkal dolgoznak, vagy olyan vállalkozásoknak, amelynek anyagellátásában ilyen speciális készletek szerepelhetnek. A nettó 45 milliós érték, valamint a magas biztosíték miatt komoly befektetésről van szó, tehát alapos vizsgálódást és anyagi előkészületet igényel.

Fontos határidők, feltételek

  • Ajánlattételi időszak: 2025. október 3. 12:00 – október 13. 12:00 
  • Ajánlati biztosíték: nettó 1 562 600 Ft 

Az ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtását megelőzően legalább két munkanappal kell jóváírni a felszámoló által megadott számlán. Részletfizetés nincs – a teljes vételárat a szerződéskötést követően előírt határidőn belül kell megfizetni.  Szerződéskötés határideje: a kiértesítést követően 15 napon belül. Birtokba adás / elszállítás: a nyertes pályázó saját költségén köteles gondoskodni az ingóság elszállításáról a vételár kifizetését követő 8 napon belül. 

 

Forrás: EER

 

Dunaferr – Liberty

A dosszié további cikkei
