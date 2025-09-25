szeptember 25., csütörtök

névnap

Értékesítés

57 perce

Dunaferr: Újra kalapács alá kerül a Lemezalakítómű szabadidőparkja

Címkék#EÉR#szabadidőpark#Dunaferr

Újabb fejezetéhez érkezett a Dunaferr felszámolási folyamata. Ismét meghirdették a Dunaferr Lemezalakítóműhöz tartozó szabadidőpark értékesítését az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül.

Duol.hu

Dunaújvárosban a 375 négyzetméteres felépítmény egy 6.664 négyzetméteres önkormányzati telken áll, és évtizedeken át a Dunaferr dolgozóinak biztosított helyszínt közösségi rendezvényekhez, sportnapokhoz, majálisokhoz. A létesítmény sok dunaújvárosi számára nosztalgikus emlékeket idéz, most azonban új funkcióra vár.

Dunaferr
A Dunaferr Lemezalakítómű szabadidőparkja új tulajdonosra vár

A Dunaferr tulajdon újra kalapács alákerült

A Lemezalakítómű szabadidőparkja új tulajdonosra vár, aki teljesen szabadon dönthet majd a jövőbeli hasznosításáról. A helyszínből ismét közösségi tér, sportlétesítmény lehet, de akár teljesen új funkciót is kaphat.

Pályázati feltételek

  • Ajánlattétel időszaka: 2025. október 3–13.
  • Minimálár és becsérték: nettó 38 millió forint (mint korábban)
  • Ajánlati biztosíték: 1,34 millió forint (befizetendő legalább két munkanappal a licitálás előtt)
  • Fizetés módja: részletfizetés nem lehetséges, a teljes vételárat az adásvételt követő öt napon belül kell megfizetni

Az ingatlan tehermentes, de garanciát – mint minden felszámolási értékesítésnél – nem vállalnak, és a jelenlegi állapotában kerül átadásra.

A pályázat részletei és a benyújtás feltételei az EÉR hivatalos felületén érhetők el: eer.sztfh.hu

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
