Az elbocsátott vasműs dolgozóknak újabb célzott segítség

A korábban már bejelentett, illetve a legújabb célzott intézkedések érdemben hozzájárulhatnak a Dunaferr leépítése miatt érintettek mielőbbi elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon, így esetükben is a munkából-munkába elv érvényesülhet – jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a közlemény.

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, illetve a 60 év felettieket támogató program indul a Dunaferr volt dolgozóinak

Fotó: DH-archív

A Dunaferr után vállalkozóként

A vállalkozóvá válást támogató „Újrakezdés vállalkozóként – Munkahelyről saját cégbe program” célja a Dunaújvárosi járásban csoportos létszámleépítéssel érintett, ugyanakkor vállalkozói szemlélettel rendelkező munkavállalók felkészítése saját vállalkozásuk elindítására. Akik a Dunai Vasműből elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik, mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében. A program emellett pénzügyi támogatást is nyújt a vállalkozások induló költségeihez.