1 órája

Az elbocsátott vasműs dolgozóknak újabb célzott segítség

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az elbocsátott vasműsök elhelyezkedését. Vállalkozóvá válást elősegítő és a 60 év felettiek elhelyezkedését támogató program is indul szeptembertől a Dunaferr volt dolgozói számára.

Duol.hu

A korábban már bejelentett, illetve a legújabb célzott intézkedések érdemben hozzájárulhatnak a Dunaferr leépítése miatt érintettek mielőbbi elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon, így esetükben is a munkából-munkába elv érvényesülhet – jelent meg a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján a közlemény.

dunaferr
Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, illetve a 60 év felettieket támogató program indul a Dunaferr volt dolgozóinak
Fotó: DH-archív

A Dunaferr után vállalkozóként

A vállalkozóvá válást támogató „Újrakezdés vállalkozóként – Munkahelyről saját cégbe program” célja a Dunaújvárosi járásban csoportos létszámleépítéssel érintett, ugyanakkor vállalkozói szemlélettel rendelkező munkavállalók felkészítése saját vállalkozásuk elindítására. Akik a Dunai Vasműből elbocsátottak közül Magyarország területén új egyéni, vagy mikrovállalkozásnak minősülő társas vállalkozás alapítását tervezik, mentorálás keretében képzésekben és különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokban is részesülnek vállalkozásuk sikeres indítása érdekében. A program emellett pénzügyi támogatást is nyújt a vállalkozások induló költségeihez.

A jelentkezők – elfogadott üzleti terv esetén – 4,5 millió forint támogatásban részesülhetnek, ami személyi jellegű, illetve egyéb költségekre használható fel, így több száz új vállalkozás létrejöttére van lehetőség a térségben.

60 év felettiek állami vállalatoknál való foglalkoztatása

A „Munka – Érték – Tapasztalat: Támogatás az idősebb korosztály foglalkoztatására” program lehetőséget ad arra, hogy a 60 év feletti, csoportos létszámleépítéssel érintett személyek ne szoruljanak ki a munka világából. A nyugdíj előtti munkanélküliség csökkentése mellett a program a munkaadókat motiválja az idősebb, tapasztaltabb munkavállalók teljes, vagy részmunkaidős alkalmazására, a munkavállalók tapasztalatainak hasznosítására. 

A közvetlen cél azon állami vállalatok támogatása, amelyek vállalják a Dunaújvárosi járásban 2025. évben történő csoportos létszámleépítés által érintett 60 év feletti, nyugdíjjogosultsággal nem rendelkező munkavállalók legfeljebb 12 hónapig (de legfeljebb a nyugdíjjogosultság eléréséig) tartó támogatott foglalkoztatását. 

A program ösztönözni kívánja a létszámleépítéssel érintett szenior munkavállalók foglalkoztatását, ezáltal elősegítve a képzett és tapasztalt munkaerő gazdasági aktivitásának megőrzését, és a munkaadóknál jelentkező munkaerőhiány csökkentését is.

A programokkal kapcsolatos részletes információk az OFA Nonprofit Kft. honlapján érhetők el.

 

 

