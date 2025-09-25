Drogfogás: több kiló amfetamin és heroin került elő

Baracsi férfi és két dunaújvárosi társa vezette a droghálózatot - frissítve

Letartóztattak négy férfit, akik jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedtek Fejér és Baranya vármegyében. A nyomozás szerint egy jól szervezett droghálózat részeként szerezték be külföldről a szert, amelyet továbbértékesítettek társaiknak és vevőiknek. A rajtaütések során több mint 6 kilogramm amfetamin, valamint fél kilogrammnál is több heroin és kokain került elő, közel 30 millió forint feketepiaci értékben.

Szakmát keresők és szakmát váltók, figyelem!

Hamarosan idén is elérkezik a Dunaújvárosi Szakképzés Napja, amely a térség egyik legfontosabb pályaorientációs és közösségi eseménye. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum rendezvénye nemcsak a pályaválasztás előtt álló diákokat várja, hanem a szülőket és a felnőttkorban szakmát váltani kívánó érdeklődőket is.

Pacaltól a palóclevesig: Megnéztük hol tart a dunaújvárosi tűzoltók főzős sorozata

Nagy siker övezi a tűzoltók TikTok-sorozatát, amelyben főzés közben mutatják meg hétköznapi oldalukat. A tűzoltó kihívás mostanra igazi közösségi élménnyé vált, hiszen országszerte érkeznek az ötletek és receptek.

Puskás Ferenc egyszer csak megjelent a dunaföldvári focipályán

Olyan történt 1985-ben a helyi sporttelepen, amit az ott lévők el sem akartak hinni. A legenda, Puskás Ferenc jelent meg egy szeptember végi bajnokin, és minden játékossal kezet fogott. Volt, aki nem is mosta meg hetekig...

