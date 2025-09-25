Dunaújvárosiak, akik meccset nyertek a német Bundesligában

Újabb állomásához érkezett a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és a dortmundi Reinoldus-und-Schiller Gimnázium barátsága. 1987 óta látogatják egymást évente a német és a magyar intézmény képviselői.

A Széchenyi és a vendéglátó diákok a kölni dom előtt. Dortmund után újabb német várost ismerhettek meg a dunaújvárosiak

Fotó: Széchenyi gimnázium

Dortmundban német családoknál

– Szeptember 15-én 38 gimnazista és két pedagógus utazott Dortmundba az iskola képviseletében. Német családok láttak vendégül a minket, a küldöttségünkre rendkívül színes programok vártak. Részt vehettünk tanórákon, zenéltünk és énekeltünk közösen, voltunk több látványos kiállításon, jártunk Kölnben, és megismertük Dortmund látványosságait. A közös sportolás sem maradhatott el. A legszerencsésebbek pedig eljutottak a híres BVB Standionba, ahol 80 ezer nézőtársukkal szurkoltak a Borussia Dortmund győzelméért a Wolsburg ellen, 1-0-ra "nyertünk" - tudtuk meg Csathóné Zágoni Nórától a Széchenyi igazgatóhelyettesétől, mivel is töltötték az idejüket Dortmundban, és hogy "legyőzték" a Wolsburg labdarúgócsapatát.

A diákokat az idén Csathóné Zágoni Nóra mellett Pocsai Mária tanárnő kísérte el Dortmundba.