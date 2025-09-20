szeptember 20., szombat

Friderika névnap

DPK találkozó

8 órája

Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot

Címkék#DPK#Zebra kör#Tusnádfürdő#Orbán Viktor#Skrabski Fruzsina

A DPK-közösség tagjainak száma már átlépte a 70 ezret. Hatalmas érdeklődés kíséri a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját, amelyet szombaton tartanak Budapesten.

Duol.hu

A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A mozgalom regisztrált tagsága meghaladta a 70 ezret, ami egyedülálló sikernek számít. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. Az eseményen expo, kulturális programok és színpadi produkciók várják a résztvevőket. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor szólal fel. A miniszterelnökk felszólalásáról lapunk élő szöveges közvetítésben számol be

A digitális polgári körök mozgalma 70 ezer taggal tartja első országos találkozóját Budapesten. Orbán Viktor is felszólal.
A Digitális Polgári Körök 70 ezer taggal bír már. A szombati, első országos találkozón Orbán Viktor is felszólal
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A DPK találkozón az expó 12 órától 15:30-ig, majd a színpadi program után 19 óráig tart nyitva. 

Álhírek és drog ellen is küzd digitális polgári kör

Az Origo írása hangsúlyozza, hogy a Digitális Polgári Körök egy része kifejezetten a mindennapi biztonságot célozza. Kocsis Máté a Zebra kört vezeti az álhírek elleni küzdelemben, Horváth László a Drogellenes kör élén áll, Skrabski Fruzsina pedig a társadalmi párbeszédet erősíti a Beszélgető körrel. Ez a sokszínűség a DPK egyik legnagyobb erőssége. Forrás itt.

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója 

A „Zebra” digitális polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést választotta fő küldetésének. Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be a DPK elindítását, amely a polgári közösségek digitális megerősítését és a magyar identitás védelmét szolgálja.

 

Fotókon a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

 

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Orbán VIktor ünnepi beszéde

A Papp László Sportarénában Orbán Viktor arról beszélt, hogy a polgári körök mozgalma egyre erősebb. „Százával és ezrével vagyunk többen, kinőjük a sportcsarnokokat” – mondta. Úgy vélte, a következő nagy esemény egy új békemenet lehet október 23-án.

A kormányfő felsorolta a régi arcokat: Bencsik Andrást, Kudlik Júliát és Rákay Philipet. Gratulált Hende Csabának alkotmánybírói kinevezéséhez, és köszöntötte Szarka Tamást, Demjén Ferencet és Schmitt Pált is. A fiatalok tömeges részvételét fontosnak nevezte.

A gazdasági eredményekről szólva kiemelte: Békéscsabán óriási beruházás indult, Kelet-Magyarországon pedig sorra adják át az új gyárakat. „Olyan gazdaságot építünk, ahol a kenyér szélére is jut vaj” – fogalmazott.

Orbán történelmi távlatokban is értékelte a jelen helyzetet. Úgy vélte: az ő nemzedéke naggyá fogja tenni Magyarországot, és győztesként zárja le a történelmet.

Orbán Viktor új Békemenetet jelentett be

Október 23-án lesz a Békemenet.

Lázár János: miénk itt az utca, miénk a tér

„Miénk az utca, miénk itt a tér” – ezzel indította beszédét Lázár János a digitális polgári körök országos találkozóján. A miniszter hangsúlyozta: a Fidesz mindig is az emberek oldalán állt, és most is kötelessége ott lenni, ahol a legnagyobb a tét.

Úgy vélte, a magyaroknak most dönteniük kell: „Liberális fordulat elszállt rezsiárakkal és új családmodellel, vagy visszatérés a normalitáshoz, amely a keresztény hagyományon és az erős közösségeken alapul.”

Lázár beszédében Orbán Viktor érdemeit sorolta, aki szerinte mindig a magyar emberek érdekeit védte. „Tegyük naggyá újra Magyarországot!” – szólította fel a közönséget.

Ezzel szemben Magyar Pétert élesen bírálta. „Ízig-vérig brüsszelita politikus, aki Brüsszel érdekeit érvényesíti Magyarországon. Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság” – jelentette ki, ahogy a Magyar Nemzeten olvasható a teljes beszéddel együtt.
 

Kocis Máté: a bloldali sajtó rendre ferdíti a tényeket

Kocsis Máté a Papp László Sportarénában tartott nagyrendezvényen szólalt fel elsőként. Beszédében kifejtette: a Zebra DPK a liberális álhírek elleni fellépés egyik legnagyobb közössége, amelyhez ezrek csatlakoztak.

A frakcióvezető felidézte, hogy a zebra szimbóluma egy olyan állításból fakadt, amelyet Magyar Péter tett, ám teljesen valótlan volt.

„Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok” – jelentette ki, majd hozzátette: a baloldali sajtó rendre ferdíti a tényeket, miközben manipulált kutatásokkal próbálja félrevezetni a választókat.

Folytatás a Magyar Nemzet cikkében. 

Elemzp: Magyar Péter alkalmatlan

A digitális polgári körök országos rendezvényén Boros Bánk Levente arról beszélt, hogy a jobboldal közössége összetart, mint a Fradi-szurkolók. Az ellenzék ezzel szemben szerinte csak rombol, és lájkokban gondolkodik. Úgy vélte, a baloldal képtelen egységes szakmai programot kialakítani. Ruszin-Szendi Romulusz ügyére utalva hangsúlyozta: Magyar Péter emberileg alkalmatlan vezetőnek. Az elemző szerint végzetes lenne, ha miniszterelnökké válna. További részletek ITT.

Élő közvetítés

 

A digitális honfoglalás elkezdődött
Kövesd élőben

 

Menczer Tamás éles üzeneteket küldött

A digitális polgári körök országos rendezvényén Menczer Tamás példaként hozta a buda környéki kört, ahol ötszáz ember mellett ismert művészek, mint Kautzky Armand és Pataky Attila is aktívan részt vesznek. További részletek itt!

