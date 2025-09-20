70 ezres tagsággal indul a Digitális Polgári Körök első országos találkozója

A Magyar Nemzet írása szerint szeptember 20-án rendezik a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját a Papp László Sportarénában. A mozgalom regisztrált tagsága meghaladta a 70 ezret, ami egyedülálló sikernek számít. A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. Az eseményen expo, kulturális programok és színpadi produkciók várják a résztvevőket. 16 órától Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor szólal fel.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A DPK találkozón az expó 12 órától 15:30-ig, majd a színpadi program után 19 óráig tart nyitva.

Álhírek és drog ellen is küzd digitális polgári kör Az Origo írása hangsúlyozza, hogy a Digitális Polgári Körök egy része kifejezetten a mindennapi biztonságot célozza. Kocsis Máté a Zebra kört vezeti az álhírek elleni küzdelemben, Horváth László a Drogellenes kör élén áll, Skrabski Fruzsina pedig a társadalmi párbeszédet erősíti a Beszélgető körrel. Ez a sokszínűség a DPK egyik legnagyobb erőssége. Forrás itt.

A „Zebra” digitális polgári kör is bemutatkozik, amely az álhírek elleni fellépést választotta fő küldetésének. Orbán Viktor Tusnádfürdőn jelentette be a DPK elindítását, amely a polgári közösségek digitális megerősítését és a magyar identitás védelmét szolgálja.