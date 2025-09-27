szeptember 27., szombat

DUOL

1 órája

DFVE kiütéses győzelemmel kezdte a BL-selejtezőt a Nancy ellen

Címkék#vízilabda#bl#Dunaújvárosban

Egy nap, rengeteg történés – de vajon melyek voltak a legfontosabbak? Összegyűjtöttük Dunaújváros és környéke híreit, hogy Önnek már ne kelljen válogatni.

Duol.hu
DFVE kiütéses győzelemmel kezdte a BL-selejtezőt a Nancy ellen

Óriási verést mértek Dunaújvárosban a franciákra

Pénteken este megkezdte szereplését a hazai rendezésű női vízilabda BL-selejtezőben a Dunaújváros együttese. A DFVE kiütéses sikerrel kezdett a Bajnokok Ligája sorozatban a francia Nancy ellen, folytatás szombaton.

Tovább olvasok

A hétköznap ízei, a konyha szimfóniája - képgalériával

Ha valaki, hát a kedvenc dunaújvárosi gasztrobloggerünk tudja, hogyan kell az egyszerű hozzávalókból igazi konyhai költeményt varázsolni. Hunor Zoltán legutóbbi írásában egy egyszerű krumpli–hagyma–répa–gomba–hús kombóból olyan ütős étket készített, mint ahogy azt egy Tankcsapda slágerben a basszus és a dob adja a szilárd ritmust és földközeli lüktetést.

Tovább olvasok

Meghatározzák, mennyi hulladékot adhatunk le

Fontos változások lépnek életbe október 1-jétől a hulladékgazdálkodásban, a részletek azonban már szeptember 1-jétől nyilvánosak. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. új Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) több ponton is módosítják a lakossági szolgáltatásokat – számolt be társoldalunk, a Feol.hu.

Tovább olvasok

Őszi feltöltődés és kikapcsolódás megyénk legszebb fürdőiben!

Beköszöntött a hűvösebb idő, a nyári élmények helyét átveszik a puha takarók, a forró teák – és persze a gőzölgő termálvizek.

Tovább olvasok

 

 

