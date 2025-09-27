DFVE kiütéses győzelemmel kezdte a BL-selejtezőt a Nancy ellen

Óriási verést mértek Dunaújvárosban a franciákra

Pénteken este megkezdte szereplését a hazai rendezésű női vízilabda BL-selejtezőben a Dunaújváros együttese. A DFVE kiütéses sikerrel kezdett a Bajnokok Ligája sorozatban a francia Nancy ellen, folytatás szombaton.

A hétköznap ízei, a konyha szimfóniája - képgalériával

Ha valaki, hát a kedvenc dunaújvárosi gasztrobloggerünk tudja, hogyan kell az egyszerű hozzávalókból igazi konyhai költeményt varázsolni. Hunor Zoltán legutóbbi írásában egy egyszerű krumpli–hagyma–répa–gomba–hús kombóból olyan ütős étket készített, mint ahogy azt egy Tankcsapda slágerben a basszus és a dob adja a szilárd ritmust és földközeli lüktetést.

Meghatározzák, mennyi hulladékot adhatunk le

Fontos változások lépnek életbe október 1-jétől a hulladékgazdálkodásban, a részletek azonban már szeptember 1-jétől nyilvánosak. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. új Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) több ponton is módosítják a lakossági szolgáltatásokat – számolt be társoldalunk, a Feol.hu.

Őszi feltöltődés és kikapcsolódás megyénk legszebb fürdőiben!

Beköszöntött a hűvösebb idő, a nyári élmények helyét átveszik a puha takarók, a forró teák – és persze a gőzölgő termálvizek.

