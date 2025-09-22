szeptember 22., hétfő

Figyelem

3 órája

Csőtörés miatt nincs víz a tornacsarnokban

Címkék#vízszogáltatás#DKSE#Dunaújváros#csőtörés#Felhívás#vízhiány#tornacsarnok

Jelenleg nincs vízszogáltatás a dunajvárosi tornacsarnokban, miután csőtörés történt.

Gallai Péter

A DKSE tornász szakosztálya közösségi oldalán hétfőn délelőtt tette közzé a felhívást, miszerint a tornacsarnokban csőtörés miatt jelenleg nincs vízszolgáltatás. Ezért kérik, hogy a foglalkozásokra érkező gyerekeknél legyen elegendő folyadék! A wc használatot, szükség esetén, mobil wc segítségével igyekeznek megoldani, de kérik a szülőket, hogy a kisebbek szükségleteit lehetőség szerint a terembe indulás előtt intézzék el.

csőtörés
A csőtörés miatt nincs víz, ezért a foglalkozásokra érkező gyerekeknél legyen elég folyadék, a kicsik pedig indulás előtt intézzék el szükségleteiket
Fotó: DKSE

 

