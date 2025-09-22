Csőtörés miatt nincs víz a tornacsarnokban

A DKSE tornász szakosztálya közösségi oldalán hétfőn délelőtt tette közzé a felhívást, miszerint a tornacsarnokban csőtörés miatt jelenleg nincs vízszolgáltatás. Ezért kérik, hogy a foglalkozásokra érkező gyerekeknél legyen elegendő folyadék! A wc használatot, szükség esetén, mobil wc segítségével igyekeznek megoldani, de kérik a szülőket, hogy a kisebbek szükségleteit lehetőség szerint a terembe indulás előtt intézzék el.

Fotó: DKSE