Figyelem
1 órája
Csőtörés miatt nincs víz a tornacsarnokban
Jelenleg nincs vízszogáltatás a dunajvárosi tornacsarnokban, miután csőtörés történt.
A DKSE tornász szakosztálya közösségi oldalán hétfőn délelőtt tette közzé a felhívást, miszerint a tornacsarnokban csőtörés miatt jelenleg nincs vízszolgáltatás. Ezért kérik, hogy a foglalkozásokra érkező gyerekeknél legyen elegendő folyadék! A wc használatot, szükség esetén, mobil wc segítségével igyekeznek megoldani, de kérik a szülőket, hogy a kisebbek szükségleteit lehetőség szerint a terembe indulás előtt intézzék el.
