Hogyan savanyítsuk a jalapenót?

Eheti piaci körképünkön egyetlen egy termékre tekintettünk. A jalapeno-paprikára, ami a csilipaprika egyik nemzetsége.

Agárdy Csaba

Honnan jött az ötlet, hogy a jalapenót, az egyik csilipaprika-fajtát spécizzük ki, annak csak annyi az oka, hogy nemrég tértünk haza Olaszországból, ahol nagyon finom jalapenóból készült fűszereket használtunk, sőt, hoztunk is haza. Elsőként tisztázzuk, mi is az jalapeno? A jalapeno paprika világszerte híres enyhén csípős, mégis karakteres ízéről. Nem éget porrá, de elég tüzes ahhoz, hogy feldobja a legunalmasabb ételeket is. A neve eredetileg a mexikói Xalapa városából ered, és bár ott még mindig bőségesen termesztik, ma már szinte bárhol találkozhatunk vele – palántaként a kertészetekben, csemegeként a boltok polcain, vagy épp sülve-főve a konyhában. (A mi kertünkben is van néhány palánta, hogy mi lesz belőle, még nem tudni.) 

csilipaprika
A dunaújvárosi piacon volt miből válogatni ezen a héten is, de most a csilipaprika volt a cél

A jalapeno, a csilipaprika egyik királya

És most nézzünk egy remek savanyított jalapeno-receptet! Mindössze néhány hozzávalóra van szükség az elkészítéséhez: 40 darab közepes jalapeno - több színűt is vehetünk (a jalapeno esetében a piros sokkal enyhébb, mint a zöld, gyakorlatilag zölden érik be), 1 teáskanál só és 1 teáskanál cukor, 2 evőkanál ecet, 8 deciliter víz, babérlevél, mustármag, bors)

A savanyítási művelet: mossuk el befőttesüvegeinket és alaposan töröljük őket szárazra. A vizet forraljuk fel egy edényben, közben a (kesztyűben) megmosott, felkarikázott paprikákkal tegyük háromnegyedig  tele az üvegeinket. A vízhez adjuk hozzá a sót, cukrot, ecetet és fűszereket, várjuk meg, míg elolvadnak és teljesen elkeverednek. Öntsük nyakon a paprikákat az üvegben a savanyítólével egészen a peremig, majd zárjuk le légmentesen őket.  Legalább két hetet várjunk a felbontással, de minél tovább maradnak a lezárt üvegben, annál savanyúbb, pikánsabb íze lesz majd a paprikáknak. 

 

