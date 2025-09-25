szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségi élmény

50 perce

Különleges lehetőség a gyerekeknek: cserkész toborzó nap Dunaújvárosban

Címkék#Cserkész Toborzó Napnak#Dunaújvárosi Református Templom#élmény#természet#gyerek#Dunaújváros#cserkészet

A cserkészetben a gyerekek megtapasztalják a közösség erejét, a természet szeretetét és az igazi kalandokat. Most itt a különleges alkalom, hogy Dunaújvárosban is átéljék ezt.

Duol.hu

Szeptember 27-én, szombaton 15 és 18 óra között a Dunaújvárosi Református Templom ad otthont a cserkész toborzó napnak. A program során a gyerekek játékosan ismerkedhetnek meg a cserkészet világával, barátokat szerezhetnek, és megtudhatják, miért olyan különleges élmény a cserkészélet. A dunaújvárosi cserkészcsapat nyitott kapukkal fogad mindenkit, aki közelebbről is megismerkedne ezzel a remek, sok értéket adó közösséggel. További információ Kovács Ákosnál kérhető a +36 20 245 9214-es telefonszámon, az [email protected] e-mail címen, illetve a facebook.com/dujv.cserkesz oldalon.

cserkész
Forrás: Dunaújvárosi Cserkészcsapat Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu