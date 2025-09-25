Különleges lehetőség a gyerekeknek: cserkész toborzó nap Dunaújvárosban

Szeptember 27-én, szombaton 15 és 18 óra között a Dunaújvárosi Református Templom ad otthont a cserkész toborzó napnak. A program során a gyerekek játékosan ismerkedhetnek meg a cserkészet világával, barátokat szerezhetnek, és megtudhatják, miért olyan különleges élmény a cserkészélet. A dunaújvárosi cserkészcsapat nyitott kapukkal fogad mindenkit, aki közelebbről is megismerkedne ezzel a remek, sok értéket adó közösséggel. További információ Kovács Ákosnál kérhető a +36 20 245 9214-es telefonszámon, az [email protected] e-mail címen, illetve a facebook.com/dujv.cserkesz oldalon.

Forrás: Dunaújvárosi Cserkészcsapat Facebook-oldala