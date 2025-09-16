szeptember 16., kedd

Kulcsi hétvége

39 perce

Felvonultak, báloztak, majd rockzenét hallgattak (videókkal, képgalériával)

A hétvégén nem unatkozhattak azok Kulcson, akik szeretik a szüreti mulatságot, illetve a népzenei alapokon nyugvó rockzenét. Szólt a csángó népi költészet.

Agárdy Csaba
A szüreti felvonulók bejárták egész Kulcsot

Fotó: Agárdy Csaba

Előbb szüreti bál, majd erdélyi és csángó népzenei alapokon nyugvó progresszív rockzene. Ez várt a kulcsiakra a hétvégén. Szombaton volt a szüreti bál a kulcsi szociális intézmény udvarán (Napháza) felállított sátorban. A program 11 órakor kezdődött a felvonulással. A résztvevők - lovasok, kisteherautók platóján utazó népviseletbe öltözött bálosok - Kulcs minden zegzugát bejárták, kurjongatva, integetve, dalolva. 

csángó
A Role zenekar Csíkszeredából érkezett Kulcsra. Szólt az erdélyi és a csángó népzene rockosítva
Fotó: Agárdy Csaba

Szüreti bál hajnalig, majd csángó zene (is)

Rendné Pocsai Ildikó, a rendezvény szervezője elmondta, délután négy óra körül értek vissza a kiindulási pontra a felvonulók. Utána volt egy estebéd, majd mindenki hazament átöltözni, pihenni, voltak, akik maradtak a Napházánál és a bál kezdetéig beszélgettek.

Bál azután fél nyolc körül elkezdődött, és hajnal kettőig tartott, de csak azért, mert ekkor a szervezők leállították a mulatságot, mivel nem szerettek volna visszaélni a lakók türelmével.

Másnap a kulcsi hajóállomáson az erdélyi Role zenekar lépett fel. Róluk tudni lehet, hogy egy 1987-ben alapított csíkszeredai magyar formáció, amely a magyar irodalom, valamint a székely és csángó népi költészet remekeire építkezik, magába foglalva az ősi erdélyi tradíciókat, hagyományos dallamokat és a progresszív rockzene elemeit. Ebből kaptunk nem kis ízelítőt vasárnap este.

A koncertet Zsirka László kulcsi református lelkész szervezte meg, csákvári kollégájának, Gere Gábornak a segítségével.

– Gáborral baráti viszonyban vagyok, és egy beszélgetésünk alkalmával szóba került, hogy a zenekar Csákváron vendégeskedik, és hogy van egy szabad délutánjuk. Ekkor jött az ötlet, hogy Kulcsra hozzuk az együttest. Azt hiszem, jó hangulatú volt a koncert, és szép sikert aratott a Role.

Az talán érdekesség, hogy a hattagú zenekarból négyen hölgyek, ami azonban tényleg ritkaság, hogy a dobok mögött is a gyengébbik nem képviselője ült. A zenekar felállása: Nagy Tivadar - gitár, Nagy Ferenc - basszusgitár, Vizi Edina - dob, Váta Izabella - fuvola, Bodor Emese - ének, billentyű, Sánta Zsuzsa - ének, billentyű. 
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
