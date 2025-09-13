2 órája
Vigyázat! Új módszerrel próbálják megkárosítani az embereket!
Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják meg átverni az embereket a csalók, ezúttal a rendőrség nevében hívogatják a gyanútlan áldozatokat.
Az ilyen hívások célja, hogy banki adatokat csaljanak ki, vagy egyenesen pénzt utaltassanak át egy „biztonsági” számlára. A módszer ismerős lehet: egy „nyomozó” jelentkezik be, aki azt állítja, hogy banki csalások ügyében nyomoz, és az Ön pénze veszélyben van. A hívó arra kér, hogy kövesse az utasításait, ami sok esetben pénz átutalását jelenti – írta a Magyar Rendőrség.
Telefonos csalás a rendőrség nevében
- A rendőrség soha nem kér telefonon keresztül banki adatokat, PIN-kódokat, jelszavakat, és soha nem utasít senkit arra, hogy pénzt utaljon át!
- Hivatalos rendőrségi intézkedés kizárólag ügyfélkapun, cégkapun keresztül vagy írásbeli határozat formájában történik.
Az ilyen hívások minden esetben csalási kísérletnek, adathalászatnak minősülnek. A céljuk, hogy személyes vagy bankkártyához kapcsolódó adatokat szerezzenek meg, vagy pénzt csaljanak ki.