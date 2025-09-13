szeptember 13., szombat

Rendőrség

2 órája

Vigyázat! Új módszerrel próbálják megkárosítani az embereket!

Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják meg átverni az embereket a csalók, ezúttal a rendőrség nevében hívogatják a gyanútlan áldozatokat.

Duol.hu

Az ilyen hívások célja, hogy banki adatokat csaljanak ki, vagy egyenesen pénzt utaltassanak át egy „biztonsági” számlára. A módszer ismerős lehet: egy „nyomozó” jelentkezik be, aki azt állítja, hogy banki csalások ügyében nyomoz, és az Ön pénze veszélyben van. A hívó arra kér, hogy kövesse az utasításait, ami sok esetben pénz átutalását jelenti – írta a Magyar Rendőrség.

csalás
Egy újabb telefonos csalási kísérlet.
Forrás: Magyar Rendőrség Facebook-oldala

Telefonos csalás a rendőrség nevében

  • A rendőrség soha nem kér telefonon keresztül banki adatokat, PIN-kódokat, jelszavakat, és soha nem utasít senkit arra, hogy pénzt utaljon át!
  • Hivatalos rendőrségi intézkedés kizárólag ügyfélkapun, cégkapun keresztül vagy írásbeli határozat formájában történik.

Az ilyen hívások minden esetben csalási kísérletnek, adathalászatnak minősülnek. A céljuk, hogy személyes vagy bankkártyához kapcsolódó adatokat szerezzenek meg, vagy pénzt csaljanak ki.

 

