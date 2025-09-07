A legveszélyesebb csalás: bárki lehet a következő áldozat!

Nincs, aki ne hallott volna az online és telefonos csalásokról, melyek során illetéktelenek– valaki másnak kiadva magukat – próbálnak hozzáférni személyes, érzékeny adatainkhoz, végső soron pedig a pénzünkhöz. Az egyik leggyakoribb forma az unokázós csalás, amikor idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy közeli rokonnak adják ki magukat – írta társlapunk a feol.hu.

Az egyik legelterjedtebb átverés ma az unokázós csalás.

Forrás: Canva

A történet általában ugyanaz: baleset, kórházi ellátás vagy elveszett telefon miatt sürgősen pénzre van szükség. A csaló ismeretlen számról hív vagy ír üzenetet, és nyomást gyakorol az áldozatra, hogy mielőbb adjon át készpénzt vagy utaljon pénzt.

Így kerülhetjük el az unokázós csalás csapdáját

Hívja fel az érintett hozzátartozót a telefonjában elmentett, régóta használt telefonszámon!

Soha ne adjon át készpénzt ismeretlennek, akkor sem, ha rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát!

Ne engedjen be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!

Figyeljen, hol és miről beszél nyilvánosan, ne ossza meg nyilvános helyen magánjellegű információit!

Részletes útmutatót a bank honlapja kínál az adathalász csalások kivédésére.

Teljes cikk itt olvasható.