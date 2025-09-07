50 perce
A legveszélyesebb csalás: bárki lehet a következő áldozat!
Az online és telefonos csalások rohamosan terjednek, a csalók gyakran másnak adják ki magukat, hogy személyes adatokat vagy pénzt szerezzenek.
Nincs, aki ne hallott volna az online és telefonos csalásokról, melyek során illetéktelenek– valaki másnak kiadva magukat – próbálnak hozzáférni személyes, érzékeny adatainkhoz, végső soron pedig a pénzünkhöz. Az egyik leggyakoribb forma az unokázós csalás, amikor idősebb embereket keresnek meg, és unokának vagy közeli rokonnak adják ki magukat – írta társlapunk a feol.hu.
A történet általában ugyanaz: baleset, kórházi ellátás vagy elveszett telefon miatt sürgősen pénzre van szükség. A csaló ismeretlen számról hív vagy ír üzenetet, és nyomást gyakorol az áldozatra, hogy mielőbb adjon át készpénzt vagy utaljon pénzt.
Így kerülhetjük el az unokázós csalás csapdáját
- Hívja fel az érintett hozzátartozót a telefonjában elmentett, régóta használt telefonszámon!
- Soha ne adjon át készpénzt ismeretlennek, akkor sem, ha rendőrnek vagy ügyvédnek mondja magát!
- Ne engedjen be idegent a lakásába, bárkinek is mondja magát!
- Figyeljen, hol és miről beszél nyilvánosan, ne ossza meg nyilvános helyen magánjellegű információit!
Részletes útmutatót a bank honlapja kínál az adathalász csalások kivédésére.
