Kamu eladó, valódi bukás – több százezret vitt a csaló!

A Gárdonyi Rendőrkapitányságon egy pákozdi férfi tett feljelentést csalás miatt, miután a kifizetett tüzelő sosem érkezett meg. A sértett augusztus végén 12 köbméter tűzifát rendelt egy online hirdetés alapján. A hirdető e-mailben küldte meg a bankszámlaszámot, amelyre a férfi átutalta a 288 ezer forintos vételárat. A szállítmány azonban nem érkezett meg, az „eladó” pedig kezdetben kifogásokkal hitegette, majd teljesen elérhetetlenné vált – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

Tűzifát ígértek, csalás lett a vége.

Forrás: Canva

A rendőrség arra figyelmeztet: bárkiből könnyen áldozat lehet, ha nem körültekintően vásárol.

Hogyan előzheti meg a csalást?

Csak leinformálható, telephellyel rendelkező, számlaképes kereskedőtől vásároljon!

Kérjen minden esetben számlát!

Kerülje a házaló árusokat, akiknél a fa eredete és mennyisége nem ellenőrizhető.

Ne rendeljen telefonon, hiszen így nem garantálható a mennyiség és a minőség.

Kalodás fa vásárlásakor legyen jelen a bontásnál!

Ellenőrizze a kiszállított mennyiséget, lehetőleg mérlegelésnél is.

Soha ne fizessen előre! Csak akkor adja át a pénzt, ha a fa megérkezett és ellenőrizte az árut.