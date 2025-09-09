Kamu eladó, valódi bukás – több százezret vitt a csaló!

szeptember 9., kedd

Ahogy közeleg a fűtési szezon, egyre több tűzifát kínáló hirdetés jelenik meg az interneten. Sajnos ezek között csalók is akadnak.

Duol.hu

A Gárdonyi Rendőrkapitányságon egy pákozdi férfi tett feljelentést csalás miatt, miután a kifizetett tüzelő sosem érkezett meg. A sértett augusztus végén 12 köbméter tűzifát rendelt egy online hirdetés alapján. A hirdető e-mailben küldte meg a bankszámlaszámot, amelyre a férfi átutalta a 288 ezer forintos vételárat. A szállítmány azonban nem érkezett meg, az „eladó” pedig kezdetben kifogásokkal hitegette, majd teljesen elérhetetlenné vált – írta a Fejér vármegyei rendőrség.

csalás
Tűzifát ígértek, csalás lett a vége.
Forrás: Canva

A rendőrség arra figyelmeztet: bárkiből könnyen áldozat lehet, ha nem körültekintően vásárol.

Hogyan előzheti meg a csalást?

  • Csak leinformálható, telephellyel rendelkező, számlaképes kereskedőtől vásároljon!
  • Kérjen minden esetben számlát!
  • Kerülje a házaló árusokat, akiknél a fa eredete és mennyisége nem ellenőrizhető.
  • Ne rendeljen telefonon, hiszen így nem garantálható a mennyiség és a minőség.
  • Kalodás fa vásárlásakor legyen jelen a bontásnál!
  • Ellenőrizze a kiszállított mennyiséget, lehetőleg mérlegelésnél is.
  • Soha ne fizessen előre! Csak akkor adja át a pénzt, ha a fa megérkezett és ellenőrizte az árut.

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és értesítse a rendőrséget.

 

 

