47 perce
Családunk története 2020-tól napjainkig - Nyíri Miklós sorozatának befejező része
Már több, mint egy éve osztja meg Nyíri Miklós élete és munkája színes epizódjait. Mindezek azonban többek ennél, hiszen ezek a személyes visszaemlékezések egyfajta kordokumentumok is, amelyek vele együtt „írják” Dunaújváros történetét is. Elérkeztünk a befejezéshez, ez lesz a 44. és egyben az utolsó rész.
Dunaújváros légi felvételen ( 2025.) Balról a „Nagy Duna” és az öböl. Középen a belváros. Háttérben, távolban a Dunaferr
Fotó: Nyíri Miklós családi album
Most, 2025 augusztus végén amikor írom ezt a történetet, rácsodálkozom, hogy mennyi minden történt velünk ebben az öt évben is. A fiam, Miklós évek óta Pesten él a családjával. Kispesten laknak egy lakóparkban. Amikor összeházasodtak a Miki még a Lőrinci hengerműben dolgozott, mint darukarbantartó művezető, és a munkahelye közelében vásároltak lakást.
2013. augusztusban az ukrán tulajdonos bezárta a Lőrinci hengerművet és a fiam elvesztette a munkahelyét. Ezután teljesen új irányba fordult! Kitanulta a gyógy- pedikűrös szakmát és Pest belvárosában egy szépségszalonban dolgozott évekig. 2020-ban amikor eladtuk a házat megkapta az „örökség” ráeső részét. Hitelt is vett fel és megvásárolt Pest belvárosában egy 38 négyzetméteres fogtechnikus üzlethelyiséget. Az ő elképzelése szerint teljesen átépítettük és egy gyógy-pedikűrös szalont hoztunk létre. Az acélszerkezetű galéria anyagait az itteni garázsomban gyártottam le, majd Pesten szereltük össze. A villanyszerelést a fiam, végezte, a csőszerelést én. A gipszkartonozást, a járólapozást és a csempézést ketten csináltuk, de a betonozáshoz kőművest fogadtunk. A műanyag nyílászárók beépítését a Miki elképzelése szerint szakcéggel végeztettük.
Az üzlet beindult és mára ő az egyik legismertebb gyógypedikűrös Budapesten. Felesége egy nagy építőipari cégnél dolgozik, mint minőségbiztosítási mérnök. Fiaik, Nyíri Soma és Nyíri Zsombor 18 évesek (ikrek) és jövőre érettségiznek.
Az egyik informatikusnak, a másik fodrásznak tanul. A tanulmányaik segítése és a folyamatos kapcsolattartás érdekében középiskolás koruk óta, feljárok hozzájuk gyakorolni a matekot és amit szükséges. Időnként ők is lejönnek hozzánk. Idén augusztusban elvittük őket a „Kiskőrösi fürdőbe” is. Természetesen a családi ünnepeken mindig itt vannak.
Az idősebbik lányom Andi női-férfi fodrász és kezdettől fogva Dunaújvárosban dolgozik. Saját, jól bejáratott üzlete a CITI Hair Studió. Elismert a szakmában, nagyon szeretik és sok vendége van. Két fiú gyermeke közül az egyik Hanák Norbert 26 éves és fodrász.
A másik Hanák Viktor 24 éves és villanyszerelő.
Andiék évekig a Dózsa I. városrészben laktak 1+3 félszobás lakásban. 2020-ban ő is megkapta az „örökség” rá eső részét és úgy döntött, hogy a nagyobbik gyereknek vesznek egy lakást. Eladták a saját 1+3 fél szobás lakásukat és helyette vettek egy olcsóbb 1+2 félszobást ugyanitt. A különbözetből és az örökségből vettek az idősebb fiúnak egy lakást. Pár év múlva lehetőség nyílt a család apai ágán keresztül hozzájutni egy másik lakáshoz, amelynek vételárát egy újabb lakáscseréből és kedvezményes hitelfelvételből fedezték. Úgy néz ki, hogy a fiúk lakásproblémája megoldódott és (koruknál fogva) elgondolkozhatnak a család alapításon. Andiék most is a közelünkben laknak a városközpontban.
A fiatalabb lányom Ági szintén megkapta az „örökség” ráeső részét. Ő húsz évig üzemi adminisztrátorként dolgozott a Dunaferr Meleghengerművében. A Dunaferr termelésének végleges leállítása és a felszámolás megkezdése miatt 2024 október 1-én felmondott és ( végkielégítés nélkül ) leszámolt a vállalattól. Néhány héten belül pályázat útján elnyert egy irodai munkát a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban, ahol sikerült bedolgoznia magát csak kevesebbet keresett, mint a Dunaferrben. Mivel van egy Logisztikai technikus végzettsége is, felajánlottak neki egy másik, a szakmájához illő irodai munkát és így végleg rendeződtek a dolgok. Itt laknak a közelünkben a Dózsa I. városrészben, 1+3 félszobás lakásban.
Áginak két lánya van, az idősebbik Garai Emma 21 éves, érettségizett, vendéglátós végzettsége van, de nem akar a szakmájában dolgozni, ezért kitanulta a pedikűrös szakmát és abban próbál elhelyezkedni.
A fiatalabbik lánya Garai Sára 19 éves, Rendészeti szakközépiskolába jár, jó tanuló és a Közszolgálati Egyetemen szeretne tovább tanulni.
Én 79 éves vagyok, a feleségem 75 és 58 éve vagyunk házasok. Hála Istennek , a kisebb bajokat leszámítva egészségesek vagyunk. Sokat sétálunk a kutyánkkal és gyakran járunk közösségekbe is.
A Dunaújvárosban élő gyermekeink és unokáink szinte mindennapos vendégek nálunk. Segítjük egymást, ahogy tudjuk. A pestiekkel már lazább a kapcsolat, mert nem veszünk részt a mindennapjaikban. ( kivéve az én hetenkénti látogatásomat iskolaidőben) A családi ünnepeken azért mindig találkozunk, de a távolság és egyéb elfoglaltságok miatt ritkábban mint szeretnénk. Mégis szerencsések vagyunk, hogy a gyerekeink és az unokáink Magyarországon ( ezen belül Dunaújvárosban) élnek és dolgoznak. Kívánom, hogy továbbra is így legyen és a családon belüli harmonikus kapcsolat fennmaradjon.
A húgom Nándori Ferencné (Szabó Ilona) 76 éves, a férje 81 és ők is 58 éve házasok. Mezőfalván élnek két felnőtt gyermekük van , nyolc unokájuk és két dédunokájuk. Szegény Nagymamám, hogy örülne ha látna minket és milyen büszke lenne, hogy az erőfeszítései nem voltak hiábavalók!
A Dunaferrel, mint régi és egyetlen munkahelyemmel a 2006-os nyugdíjazásom óta nincs kapcsolatom. Egyre kevesebb volt munkatársammal találkozom, mert sokan meghaltak közülük és akik még bírják magukat nem nagyon mutatkoznak az utcán. Egy hónapja hunyt el Parádi Gyuri barátom és nemrég kísértük utolsó útjára Erőss Lajos barátomat is. Az idén velük együtt már öt közvetlen munkatársam vagy barátom hunyt el. Nyugodjanak békében!
A Dunaferr bezárása miatt, olyan érzése van az embernek, hogy amit az elődeink teremtettek és mi évtizedeken át óvtunk és fejlesztettünk, most hiábavalóvá lett.
Látványos romlás következett be a munkalehetőségek terén. A Dunaferrből néhány nap alatt a még dolgozó kb. 2500 ember is megkapta a felmondását és vált munkanélkülivé. Drasztikusan csökkent a városban a vásárlóerő. A Dunaferr nem fizet iparűzési adót, emiatt a város bevétele is megcsappant és egyre kevesebb pénz jut a meglévő létesítmények karbantartására és fejlesztésekre. Ez nemcsak a város tulajdonában lévő intézményekre igaz, hanem a kormány által működtetett intézményekre is pl. a kórház karbantartására vagy a közutak leromlott állapotára .
Egy régóta tervezett dolog viszont megvalósult. A Pentele központjában lévő szovjet hősi emlékművet elbontották, a halottakat áttelepítették a dunaújvárosi köztemetőbe az ott lévő szovjet sírok mellé és az orosz hatóságokkal együttműködve felállítottak egy kevésbé hivalkodó díszes emlékművet részükre.
A városban sürgősen orvosolni kellene a bajokat, mert felgyorsult az elvándorlás és nehéz lesz megállítani ezt a folyamatot.
Hogy mi lesz a gyár sorsa nem tudom, de remélem, hogy az ukrajnai háború befejezése után megindulhat az acélbuga beszállítás és a hengerművek újra termelhetnek. Egyenlőre, csak ez a lehetőség látszik megvalósíthatónak.
Végezetül az idei Szent István napi ünnepségről
Az a megtiszteltetés ért, hogy eddigi közösségi tevékenységem elismeréseként, a Pentelei hagyományőrző egyesület által alapított Pro Pentele díjat 2025 augusztus 19- én, a Szent István napi ünnepség keretén belül én vehettem át.
Úgy gondolom, hogy méltó lezárása ez „ Az én történeteim”című írásaimnak is, melyek két éven át ( két – három hetente) megjelentek a Dunaújvárosi Hírlapban és a Duol.hu internetes oldalon. Amióta 2024. novemberétől megszűnt a Dunaújvárosi Hírlap print változata, azóta a Duol.hu portálon érhető el. Ez a 44. történet, az utolsó rész.
Itt találja az én történetem előző részeit!
Szerző: Nyíri Miklós