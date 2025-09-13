Családunk története 2020-tól napjainkig - Nyíri Miklós sorozatának befejező része

Most, 2025 augusztus végén amikor írom ezt a történetet, rácsodálkozom, hogy mennyi minden történt velünk ebben az öt évben is. A fiam, Miklós évek óta Pesten él a családjával. Kispesten laknak egy lakóparkban. Amikor összeházasodtak a Miki még a Lőrinci hengerműben dolgozott, mint darukarbantartó művezető, és a munkahelye közelében vásároltak lakást.

Ifj. Nyíri Miklós és felesége Ruszkai Anita (2024)

Fotó: Nyíri Miklós családi album

2013. augusztusban az ukrán tulajdonos bezárta a Lőrinci hengerművet és a fiam elvesztette a munkahelyét. Ezután teljesen új irányba fordult! Kitanulta a gyógy- pedikűrös szakmát és Pest belvárosában egy szépségszalonban dolgozott évekig. 2020-ban amikor eladtuk a házat megkapta az „örökség” ráeső részét. Hitelt is vett fel és megvásárolt Pest belvárosában egy 38 négyzetméteres fogtechnikus üzlethelyiséget. Az ő elképzelése szerint teljesen átépítettük és egy gyógy-pedikűrös szalont hoztunk létre. Az acélszerkezetű galéria anyagait az itteni garázsomban gyártottam le, majd Pesten szereltük össze. A villanyszerelést a fiam, végezte, a csőszerelést én. A gipszkartonozást, a járólapozást és a csempézést ketten csináltuk, de a betonozáshoz kőművest fogadtunk. A műanyag nyílászárók beépítését a Miki elképzelése szerint szakcéggel végeztettük.

Miki gyógy-pedikűrös üzlete Budapest belvárosában (2025)

Fotó: Nyíri Miklós családi album

Az üzlet beindult és mára ő az egyik legismertebb gyógypedikűrös Budapesten. Felesége egy nagy építőipari cégnél dolgozik, mint minőségbiztosítási mérnök. Fiaik, Nyíri Soma és Nyíri Zsombor 18 évesek (ikrek) és jövőre érettségiznek.

Mama a Miki fiaival Dunaújvárosban. Balról Nyíri Soma, jobbról Nyíri Zsombor. (2025)

Fotó: Nyíri Miklós családi album

Az egyik informatikusnak, a másik fodrásznak tanul. A tanulmányaik segítése és a folyamatos kapcsolattartás érdekében középiskolás koruk óta, feljárok hozzájuk gyakorolni a matekot és amit szükséges. Időnként ők is lejönnek hozzánk. Idén augusztusban elvittük őket a „Kiskőrösi fürdőbe” is. Természetesen a családi ünnepeken mindig itt vannak.

Az idősebbik lányom Andi női-férfi fodrász és kezdettől fogva Dunaújvárosban dolgozik. Saját, jól bejáratott üzlete a CITI Hair Studió. Elismert a szakmában, nagyon szeretik és sok vendége van. Két fiú gyermeke közül az egyik Hanák Norbert 26 éves és fodrász.