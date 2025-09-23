1 órája
A kisfiú ügyessége mögött egy családi tragédia áll
Egy figyelmes autós és egy szabálykövető kisfiú együtt kerülte el a bajt egy dunaújvárosi zebránál, ahol egy szabálytalanul parkoló autó takarta ki a kilátást. A történet mögött azonban családi tragédia húzódik.
Egy nemrég megosztott videóban az látható, hogy egy kisfiú szabályosan, a kerékpárját tolva kel át a zebrán, miközben egy autó szabálytalanul parkol közvetlenül az átkelő előtt, kitakarva a kilátást. Az autós, aki rögzítette a jelenetet, időben lassított, így elkerülték a bajt. A fiú ügyes volt, éppen a Dózsa suliból ment hazafeé. Figyelmes volt és pontosan úgy közlekedett, ahogy kell. Sokan dicsérték a videó alatt a gyerek tudatosságát. Ám azt kevesen sejtették, hogy a fegyelmezett viselkedés mögött egy családi tragédia húzódik meg.
„Mindig leszállunk, körülnézünk, és csak úgy megyünk át”
Varga János, a fiú édesapja – aki maga kommentelt a bejegyzéshez – elmondta: nem véletlen, hogy gyermeke ennyire fegyelmezetten viselkedik a közlekedésben. Ő maga tanította erre.
„Azt mondtam neki, hogy zebránál vagy úttestnél mindig leszállunk, körülnézünk, és akkor megyünk át biztonságosan” – mesélte. A fiú 10 éves lesz, és édesapja különösen ügyel arra, hogy önállóságra, ugyanakkor óvatosságra nevelje.
Egy hajszálon múlt a tragédia Dunaújvárosban
A családi tragédia, ami mindent megváltoztatott
Az apa öt éve veszítette el feleségét – épp egy zebrán ütötték el Budapesten, a XIII. kerületben, mikor kórházba tartott. Az asszony a helyszínen meghalt.
„Ő kórházba indult, amikor történt. Csak egy telefonhívást kaptam, hogy baj van. Ott azonnal szörnyethalt.. Akkor a legkisebb fiam hároméves volt. Nagyon nehéz volt feldolgozni” – emlékezett vissza megtörten.
Azóta egyedül neveli három fiát. A legidősebb, Jancsi 17 éves lesz, Noel 11, és a legkisebb, Milán – aki a videón is szerepel – most lesz 10 éves.
Csak miattuk tudtam talpon maradni. Ha nem lettek volna, nem tudom, mi lett volna velem. Ők tartották bennem az erőt, hogy folytatni tudjam, hogy felneveljem őket.
Büszkeség és fájdalom egyszerre
Amikor az apa meglátta a videót, először megdobbant a szíve és örült: „Büszke voltam, hogy ügyesen, szabályosan közlekedett. Megállt, körülnézett, és csak utána lépett le a zebrára. Jó érzés volt látni, hogy amit tanítottam, azt betartja.”
Ugyanakkor bevallotta, hogy a pillanat mégis különös súlyt kapott: „Pont őt láttam a zebrán… egy kicsit meglepett és fel is kavar. Azonnal eszembe jutott a feleségem balesete.”
Az autós, aki mindig megadja az elsőbbséget
Az apa maga is vezet, de a tragédia óta teljesen megváltozott a hozzáállása:
Én nem száguldozom. A gyalogosnak mindig megadom az elsőbbséget. Azelőtt is így vezettem, de a feleségem halála óta még inkább. Bennem is nyomot hagyott az, ami a feleségemmel történt.
Egy család üzenete mindannyiunknak
A videón látott kisfiú fegyelmezettsége mögött tehát nem csupán szülői nevelés, hanem egy családi tragédia tapasztalata áll. Egy baleset, amely emlékeztet minket: a közlekedési szabályok nem üres paragrafusok.
Egy rossz parkolás, egy figyelmetlen manőver, egy aprónak tűnő szabályszegés emberi életeket tehet tönkre. A kisfiú története ugyan a szerencséről és az ügyességről szólt most – de az apa emlékei fájdalmasan figyelmeztetnek arra, mi történik, ha valaki egyszer hibázik.