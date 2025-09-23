A kisfiú ügyessége mögött egy családi tragédia áll

Egy nemrég megosztott videóban az látható, hogy egy kisfiú szabályosan, a kerékpárját tolva kel át a zebrán, miközben egy autó szabálytalanul parkol közvetlenül az átkelő előtt, kitakarva a kilátást. Az autós, aki rögzítette a jelenetet, időben lassított, így elkerülték a bajt. A fiú ügyes volt, éppen a Dózsa suliból ment hazafeé. Figyelmes volt és pontosan úgy közlekedett, ahogy kell. Sokan dicsérték a videó alatt a gyerek tudatosságát. Ám azt kevesen sejtették, hogy a fegyelmezett viselkedés mögött egy családi tragédia húzódik meg.

A családi tragédia, ami mindent megváltoztatott

„Mindig leszállunk, körülnézünk, és csak úgy megyünk át”

Varga János, a fiú édesapja – aki maga kommentelt a bejegyzéshez – elmondta: nem véletlen, hogy gyermeke ennyire fegyelmezetten viselkedik a közlekedésben. Ő maga tanította erre.

„Azt mondtam neki, hogy zebránál vagy úttestnél mindig leszállunk, körülnézünk, és akkor megyünk át biztonságosan” – mesélte. A fiú 10 éves lesz, és édesapja különösen ügyel arra, hogy önállóságra, ugyanakkor óvatosságra nevelje.