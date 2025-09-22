szeptember 22., hétfő

Életet menthet

14 perce

Dunaújváros is csatlakozik: XIII. Civil Véradás a Vérellátóban

A Civil Véradás idén ősszel immár tizenharmadik alkalommal várja az önkénteseket Fejér vármegyében. A kampány célja, hogy minél többen nyújtsanak segítő kezet embertársaiknak – hiszen egyetlen véradás három ember életét is megmentheti.

Duol.hu

A programsorozat keretében szeptember 23-án Dunaújvárosban is sor kerül a civil véradásra, a Vérellátó Központban. A Civil Véradás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Magyarországon naponta több ezer vérkészítményre van szükség műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához és súlyos betegek gyógyításához. A dunaújvárosi akció így nemcsak orvosi, hanem közösségi ügy is, hiszen a helyiek összefogása valódi életeket menthet meg.

civil véradás
Civil Véradás lesz Dunaújvárosban is
Forrás: JUVE 

Civil Véradás: kik és hogyan segíthetnek Dunaújvárosban?

Véradó lehet minden egészséges ember, aki elmúlt 18 éves, de nem töltötte be a 65-öt (első véradásnál 60-at), testsúlya meghaladja az 50 kilót, a véradás napján evett és ivott, valamint magával hozza a személyi igazolványát, a lakcím- és TAJ-kártyáját.

Dunaújvárosban a Civil Véradás szeptember 23-án, 13:00 és 15:00 között zajlik a Dunaújvárosi Vérellátóban (Vasmű út 10.). A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy vegyen részt az akcióban, hiszen a segítség mindennél fontosabb.

 

 

