1 órája

Búcsúk emlékei és egy különleges találkozás Dunaföldváron

Címkék#duol podcast#Ördögszekér Táncegyesület#Appelshoffer János#koreográfus

Falusi gyerek lévén, sok mindent őrzök a régi búcsúk hangulatából és azokból az epizódokból, amik emlékezetessé tették azokat. Ezúttal a Dunaföldváriban jártam, ahol a sok érdekes ember mellett egy különlegessel is találkoztam.

Balogh Tamás

A Szt Ilona templomban celebrált szentmise után a helyi Ördögszekér Táncegyesület tagjai vártak bennünket a templom előtti, némi elszántsággal táncra is használható területen. Fellépéseik, évről évre igazi ajándéknak számítanak a hálás közönség számára. Ezúttal egy különleges meglepetéssel is szolgáltak. 

Vezetőjük, Appelshoffer János, a Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem főiskolai adjunktusa, a Fordulj Kispej Lovam néptáncegyüttes táncosa, az idei augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünkre a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült!

Érdekes az az út amelyet táncosként és persze a vezetőjükként végigjár. A közelmúltban így mesélt róla.

Hallgassanak ki bennünket!


 

Duol.hu podcast

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
