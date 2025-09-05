Búcsúk emlékei és egy különleges találkozás Dunaföldváron

A Szt Ilona templomban celebrált szentmise után a helyi Ördögszekér Táncegyesület tagjai vártak bennünket a templom előtti, némi elszántsággal táncra is használható területen. Fellépéseik, évről évre igazi ajándéknak számítanak a hálás közönség számára. Ezúttal egy különleges meglepetéssel is szolgáltak.

Vezetőjük, Appelshoffer János, a Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem főiskolai adjunktusa, a Fordulj Kispej Lovam néptáncegyüttes táncosa, az idei augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünkre a kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült!

Érdekes az az út amelyet táncosként és persze a vezetőjükként végigjár. A közelmúltban így mesélt róla.

Hallgassanak ki bennünket!



