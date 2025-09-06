Űrhajósok landolnak Fejér vármegyében!

Az Albatrosz Repülő Egyesület nemcsak látványos földi és légi bemutatókkal készül a Börgöndi Repülőnapra, hanem egyedülálló találkozót is szervezett: a magyar űrhajózás kiemelkedő alakjai együtt lépnek színpadra – írta társlapunk a feol.hu.

Cserényi Gyula (balról), Farkas Bertalan és Kapu Tibor is ott lesz a Börgöndi Repülőnapon.

Forrás: VEOL

Különleges találkozó a Börgöndi Repülőnapon

A rendezvény vendége lesz Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki 1980-ban a Szojuz–36 fedélzetén nyolc napot töltött a világűrben. Mellette Kapu Tibor és Cserényi Gyula, a magyar HUNOR program asztronautajelöltjei osztják meg élményeiket és gondolataikat a közönséggel egy pódiumbeszélgetés keretében. A börgöndi bázis így nemcsak a repülés ünnepének ad otthont, hanem inspiráló találkozási ponttá is válik, ahol a fiatalok közelebb kerülhetnek az aviatika, az űrkutatás és a magyar repüléstörténet világához.

