A bakelitlemezek reneszánsza

6 órája

Vasárnapi kincsvadászat Dunaújvárosban (galériával)

Bolhapiac volt vasárnap délelőtt Dunaújvárosban. Nem tapasztalhattuk a korábbi forgatagot, de a bolhapiacon most is láthattunk érdekességeket.

Agárdy Csaba

Ami valaki számára kacat, másnak kincset érhet. Ezen gondolat mentén szerveznek rendszeresen bolhapiacot a dunaújvárosi piac téren. Ezúttal is felváltották a standokon a gyümölcsöket, zöldségeket a kamrákból, pincékből, garázsokból előkerült tárgyak. Ezt erősíti meg a Hruby család, akik mindig kint vannak a bolhapiacon. Ahogy a ház asszonya fogalmazott: ha a nagymamánál takarítok, mindig kezembe kerül egy-két olyan dolog, amit ide kihozhatok. Ami meg nem kel el, azt az adonyi kuckónak ajánljuk fel. 

bolhapiac
A bolhapiacon igen ritka lemezeket is vásárolhattunk
Fotó: Agárdy Csaba

Ezúttal is jó volt a bolhapiacon

De nem is lenne egy bolhapiac bolhapiac, ha nem találnánk igazi különlegességeket. Ezúttal (a vájt fülűeknek szól) olyan bakelitlemezeket találhattunk, amelyek nem mindennaposak. Elég csak két zenekar nevét megemlíteni, a Colosseumét és a Chase-ét. A Chase lemeze már azért is igazi kuriózum, mivel a zenekar repülőgép baleset áldozata lett, így ők már örökök és megismételhetetlenek. De ne menjünk ennyire előre a dolgokban, a porcelántól a nejlonharisnyáig bármit meg lehetett vásárolni vasárnap délelőtt a dunaújvárosi piacon. 

Bolhapiac Dunaújvárosban

 

 

