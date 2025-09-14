szeptember 14., vasárnap

Biztonságos háttérrel kezdődött az új tanév a Dunaföldvári Gimnáziumban

Dunaföldvári Gimnáziumban

Egy új korszak kezdődött Dunaföldváron a gimiben. Komoly nehézségeket követően, a fenntartó megváltozása nyomán, Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lett a város szeretett, tradicionális tanintézményének az elnevezése 2025.09.01-től. Azaz, a Görögkatolikus egyház fönntartása alá került, így biztosnak látszik a jövője.

Balogh Tamás
Biztonságos háttérrel kezdődött az új tanév a Dunaföldvári Gimnáziumban

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

A iskola vezetése két ünnepélyes eseményre invitált bennünket. Az első, a különleges, a megjelentek nagy része számára eddig még meg nem élt, Szent liturgia volt, amelyet a Barátok templomában mutattak be. A szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Molnár Dezső, a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelki vezetője, valamint a segítőik celebrálták.

Ezt követően beszélgettünk az esemény meghatározó személyiségeivel. 

Hallgassanak ki bennünket!

