Biztonságos háttérrel kezdődött az új tanév a Dunaföldvári Gimnáziumban
Egy új korszak kezdődött Dunaföldváron a gimiben. Komoly nehézségeket követően, a fenntartó megváltozása nyomán, Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lett a város szeretett, tradicionális tanintézményének az elnevezése 2025.09.01-től. Azaz, a Görögkatolikus egyház fönntartása alá került, így biztosnak látszik a jövője.
Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!
A iskola vezetése két ünnepélyes eseményre invitált bennünket. Az első, a különleges, a megjelentek nagy része számára eddig még meg nem élt, Szent liturgia volt, amelyet a Barátok templomában mutattak be. A szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Molnár Dezső, a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum lelki vezetője, valamint a segítőik celebrálták.
Ezt követően beszélgettünk az esemény meghatározó személyiségeivel.
