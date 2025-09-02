A Duna a fő szúnyoggyár, de otthonainkban is szaporítjuk őket

A biológiai szúnyoggyérítés hatékony, környezetbarát módszer, amely megakadályozza, hogy a szúnyogok egyáltalán kikeljenek. Mégis, Magyarországon továbbra is főként vegyszeres permetezéssel próbálják visszaszorítani a kellemetlen vérszívókat. A Szúnyoglárva Program dunaföldvári vezetője szerint nem technológiai, hanem rendszerbeli akadálya van annak, hogy hazánk következetesen áttérjen a nyugat-európai gyakorlathoz hasonló szúnyogirtásra.

Magyarországon is jelen van az invazív ázsiai tigrisszúnyog. Ez is irtható biológai szúnyoggyérítéssel

Fotó: Köszegi Dánel

– Az elmúlt hetekben rendkívül látványos videókat tettek közzé a Szúnyoglárva Program Facebook-oldalán, különösen a kisapostagi csapdázásról. Megdöbbentő volt látni, mennyi vérszívó gyűlt össze. Ez tényleg ilyen egyedi eset volt?

– Nem, egyáltalán nem. Bár Kisapostagon valóban látványos volt az eredmény, hasonló mennyiségű szúnyogot tudtunk volna befogni a Duna-menti más településeken is, például Dunavecsén, Esztergomban vagy Baján. Ilyen tömeges rajzás minden közepes vagy nagyobb árvíz után jellemző a hullámtérem. Szóval ez nem egy extrém eset, inkább a folyó sajátossága.

– Mi a mérési módszer lényege?

– Nemzetközileg elfogadott módszert alkalmazunk: körülbelül két kilogramm szárazjeget használunk egy napig. A szárazjég szublimálása során szén-dioxid szabadul fel, amit a szúnyogok emberi légzésként érzékelnek. Ez a csapda tehát egy ember jelenlétét szimulálja. A csapdázás alapján meg lehet határozni a terület szúnyogterhelését.

Biológiai szúnyoggyérítés vagy kémiai irtás – mi a különbség?

– Sokan nem tudják, pontosan milyen szúnyoggyérítési módszerek léteznek. Önök biológiai gyérítést alkalmaznak. Mit kell erről tudni?

– Ez nem a mi módszerünk, hanem egy német fejlesztés, amelynek alapját egy magyar származású tudós, Joel Margalith fedezte fel az 1960-as évek végén. A ’70-es években a németek dolgozták ki az eljárást.

A lényege, hogy egy biológiai hatóanyagot juttatunk a vizekbe, még a lárvaállapotban lévő szúnyogokra. Ez az anyag célzottan a lárvákat pusztítja el, más élőlényekre, emberre teljesen ártalmatlan.

– Jelenleg hol alkalmazzák ezt a módszert?

– Például Dunaföldváron történt ilyen biológiai gyérítés. A környező településeken, mint Gerjenben, Pakson vagy Kisapostagon, nem volt biológiai kezelés, és ott ezres, sőt tízezres nagyságrendű csípőszúnyogot csapdáztunk. Dunaföldváron viszont még az 500 példányt sem érte el. Ez azért fontos szám, mert az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) ajánlása szerint, ha egy éjszaka 50-nél kevesebb szúnyog jelenik meg, akkor nem indokolt a kémiai permetezés.