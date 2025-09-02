1 órája
A Duna a fő szúnyoggyár, de otthonainkban is szaporítjuk őket
A Duna menti településeken nyaranta milliószámra jelennek meg a csípőszúnyogok, különösen egy-egy árhullám után. A biológiai szúnyoggyérítés egyre inkább bizonyítja hatékonyságát ezekben a helyzetekben, mégis kevesen alkalmazzák. Kőszegi Dániellel, a Szúnyoglárva Program vezetőjével beszélgettünk erről.
A biológiai szúnyoggyérítés hatékony, környezetbarát módszer, amely megakadályozza, hogy a szúnyogok egyáltalán kikeljenek. Mégis, Magyarországon továbbra is főként vegyszeres permetezéssel próbálják visszaszorítani a kellemetlen vérszívókat. A Szúnyoglárva Program dunaföldvári vezetője szerint nem technológiai, hanem rendszerbeli akadálya van annak, hogy hazánk következetesen áttérjen a nyugat-európai gyakorlathoz hasonló szúnyogirtásra.
– Az elmúlt hetekben rendkívül látványos videókat tettek közzé a Szúnyoglárva Program Facebook-oldalán, különösen a kisapostagi csapdázásról. Megdöbbentő volt látni, mennyi vérszívó gyűlt össze. Ez tényleg ilyen egyedi eset volt?
– Nem, egyáltalán nem. Bár Kisapostagon valóban látványos volt az eredmény, hasonló mennyiségű szúnyogot tudtunk volna befogni a Duna-menti más településeken is, például Dunavecsén, Esztergomban vagy Baján. Ilyen tömeges rajzás minden közepes vagy nagyobb árvíz után jellemző a hullámtérem. Szóval ez nem egy extrém eset, inkább a folyó sajátossága.
– Mi a mérési módszer lényege?
– Nemzetközileg elfogadott módszert alkalmazunk: körülbelül két kilogramm szárazjeget használunk egy napig. A szárazjég szublimálása során szén-dioxid szabadul fel, amit a szúnyogok emberi légzésként érzékelnek. Ez a csapda tehát egy ember jelenlétét szimulálja. A csapdázás alapján meg lehet határozni a terület szúnyogterhelését.
Biológiai szúnyoggyérítés vagy kémiai irtás – mi a különbség?
– Sokan nem tudják, pontosan milyen szúnyoggyérítési módszerek léteznek. Önök biológiai gyérítést alkalmaznak. Mit kell erről tudni?
– Ez nem a mi módszerünk, hanem egy német fejlesztés, amelynek alapját egy magyar származású tudós, Joel Margalith fedezte fel az 1960-as évek végén. A ’70-es években a németek dolgozták ki az eljárást.
A lényege, hogy egy biológiai hatóanyagot juttatunk a vizekbe, még a lárvaállapotban lévő szúnyogokra. Ez az anyag célzottan a lárvákat pusztítja el, más élőlényekre, emberre teljesen ártalmatlan.
– Jelenleg hol alkalmazzák ezt a módszert?
– Például Dunaföldváron történt ilyen biológiai gyérítés. A környező településeken, mint Gerjenben, Pakson vagy Kisapostagon, nem volt biológiai kezelés, és ott ezres, sőt tízezres nagyságrendű csípőszúnyogot csapdáztunk. Dunaföldváron viszont még az 500 példányt sem érte el. Ez azért fontos szám, mert az NNGYK (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) ajánlása szerint, ha egy éjszaka 50-nél kevesebb szúnyog jelenik meg, akkor nem indokolt a kémiai permetezés.
Kémiai permetezés – ártalmas, de elterjedt
– Mi a helyzet a kémiai gyérítéssel?
– Ennek során idegmérget juttatnak a levegőbe – korábban repülőkről, most már csak földi járművekről. Ez a permetezés minden hasonló méretű rovart elpusztít, nemcsak a szúnyogokat, hanem a hasznos fajokat is. Élővíz közelében komoly károkat okozhat, ezért szigorú szabályozás vonatkozik rá. A biológiai szer ezzel szemben akár védett területen is alkalmazható.
Miért nem terjed el a biológiai gyérítés országszerte?
– Ha a biológiai irtás ennyire hatékony és környezetbarát, miért nem ezt alkalmazzák mindenhol?
– Véleményem szerint az érdekeltségek máshol vannak. A szúnyogirtást végző cégek, amelyek a katasztrófavédelemnek is dolgoznak, a kémiai módszerekben találják meg az üzleti számításaikat. Ha kevesebb lenne a szúnyog, kevesebb vegyszerre lenne szükség. Ráadásul ezek a cégek ezeket is forgalmazzák – nekik nem érdekük a megelőzés, csak a tüneti kezelés.
– Anyagi szempontból mekkora a különbség a két módszer között?
Hektáronként a biológiai irtás drágább, viszont egy hektárnyi ilyen kezelés akár 160 hektárnyi kémiai kezelésnek felel meg a hatékonyságát tekintve.
– Ha egy egész szezont nézünk, már nem is biztos, hogy drágább a biológiai megoldás. Főleg, ha gyakori árhullámokról van szó, amikor a kémiai permetezést többször is ismételni kell.
Dunaújváros példája – hiába akarnak, nem tudnak hatékonyak lenni
– Vannak olyan települések, akik nyitottak a biológiai gyérítésre?
– Dunaföldvár például aktívan együttműködik velünk. Székesfehérvár is nyitott az együttműködésre, ott már négy éve sikerrel működtetjük a város területén a biológiai módszert.
Dunaújváros is érdeklődött, de ők nem tudnak hatékonyan fellépni, mert a szúnyogok nem csak a saját területükön kelnek ki, hanem például a Rácalmási-sziget külső peremén, vagy a dunavecsei hullámtéren – ezek viszont nincsenek kezelve.
– Így hiába gyérítene biológiailag Dunaújváros a saját partján, a szél visszafújja a szúnyogokat a közeli hullámtéri területekről. Az eredményességhez csatlakozniuk kellene a szomszédos településeknek is. Ezért nem is akartunk nekik „zsákbamacskát” eladni.
Invazív fajok és egészségügyi kockázatok
– Egyre többet hallani invazív szúnyogfajokról. Mennyire jelenthetnek veszélyt?
– Sajnos egyre inkább elterjednek, köszönhetően az enyhébb teleknek és az urbanizációnak. Ilyen például az ázsiai tigrisszúnyog, ami kis vízgyülemekben is képes szaporodni – például elhagyott vödrökben, hordókban. Ezek már szinte az egész országban jelen vannak. Egyelőre nagyobb baj nincs, de ha ezek a szúnyogok egy nap betegséget okozó vírussal találkoznak, gyorsan elterjeszthetik.
– És a biológiai irtás ezekre is hat?
– Igen, hat a lárvákra, ha azokat idejében megtaláljuk. Ezért működik a Szúnyoglárva Program Facebook-oldala is, ahol házi védekezésre is oktatjuk az embereket.
A szúnyogprobléma nem csak az állam, hanem a lakosság felelőssége is. Ha az emberek odafigyelnének, csökkenthetnénk az invazív fajok terjedését is.
Zárszó: lehetne másként is
– Mi a fő akadálya annak, hogy országos szinten is bevezessék a biológiai módszert?
– Nem a pénz, mert a katasztrófavédelem évente milliárdokat költ szúnyoggyérítésre. A gond az, hogy a jelenlegi rendszer a vegyszeres irtásra épül, amiből sok cégnek van haszna. Ez a saját véleményem. Nyugat-Európában régóta alkalmazzák a biológiai módszert, és sikeresen. Amikor erről beszélek külföldi kollégáknak, csak csóválják a fejüket, és nem értik, nálunk miért nem így működik.
– Köszönjük az interjút! Hol találkozhatnak az érdeklődők a Szúnyoglárva Programmal?
– A legjobb, ha a Szúnyoglárva Program Facebook-oldalát keresik fel. Ott rendszeresen osztunk meg
- edukációs videókat,
- kutatási eredményeket, és
- praktikus tanácsokat a lakossági védekezéshez is.
Ez a munka már több mint tíz éve zajlik, de még mindig sok a tennivaló.