Októbertől minden változik: így működik majd az új beutaló rendszer

A legfontosabb új szabály, hogy minden kontrollvizsgálathoz – amely beutaló-köteles – új e-beutalót kell kiállítani, amennyiben orvosszakmailag indokolt. Kivételt csak azok az ellátások képeznek, ahol nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre. Ez komoly változást jelent, hiszen eddig három hónapon belül a kontrollhoz nem volt szükség új papírbeutalóra.

Az új szabályok minden kontrollvizsgálatra való beutalót érintenek Fotó: Németh András Péter

Laborvizsgálatok: szigorúbb ellenőrzés

A kormányrendelet szerint a jövőben a laborbeutaló kiállítása előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a beteg korábban részesült-e hasonló vizsgálatban, és indokolt-e az ismétlés. Így a rendszer kiszűri a felesleges vizsgálatokat, csökkentve a költségeket és a terhelést.

Papír vagy digitális: mindenképp kell a beutaló

Ha az EESZT átmenetileg nem elérhető, akkor az orvos papíralapú beutalót állíthat ki, de köteles négy napon belül elektronikusan is rögzíteni. A betegek ez idő alatt a papíros igazolással vagy az EgészségAblak mobilalkalmazásban megjelenő e-beutalóval is igénybe vehetik az ellátást.

Pénzbüntetés mulasztásért

Az e-beutaló használatát pénzügyi eszközökkel is ösztönzik: ha egy szolgáltató elmulasztja az elektronikus beutaló kiállítását, az ellátás után járó finanszírozásból 10 százalékot – de legfeljebb 1000 forintot – levonnak. Ez a szabály mind a beutalót kiállító, mind az ellátást nyújtó intézményekre vonatkozik.

Digitális időpontfoglalás és átláthatóság

Az online időpontfoglalást biztosító rendelők és kórházak a jövőben az internetes felületeiken és az EgészségAblak alkalmazásban is feltüntetik az e-beutalóval kapcsolatos információkat. Így a betegek könnyen, telefonálás nélkül ellenőrizhetik, mikor és hol vehetik igénybe a szükséges ellátást.