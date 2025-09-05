1 órája
Októbertől minden változik: így működik majd az új beutaló rendszer
Idén októbertől gyökeresen átalakul a járóbeteg-szakellátás és a laborvizsgálatok beutaló rendszere: érkeznek az elektronikus beutalók, amelyek Fejér vármegyében is elérhetőek lesznek. A változtatások célja az adminisztráció egyszerűsítése és a fölösleges vizsgálatok visszaszorítása.
Fotó: Németh András Péter
A legfontosabb új szabály, hogy minden kontrollvizsgálathoz – amely beutaló-köteles – új e-beutalót kell kiállítani, amennyiben orvosszakmailag indokolt. Kivételt csak azok az ellátások képeznek, ahol nincs szükség közvetlen orvosi közreműködésre. Ez komoly változást jelent, hiszen eddig három hónapon belül a kontrollhoz nem volt szükség új papírbeutalóra.
Laborvizsgálatok: szigorúbb ellenőrzés
A kormányrendelet szerint a jövőben a laborbeutaló kiállítása előtt az orvosnak ellenőriznie kell az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT), hogy a beteg korábban részesült-e hasonló vizsgálatban, és indokolt-e az ismétlés. Így a rendszer kiszűri a felesleges vizsgálatokat, csökkentve a költségeket és a terhelést.
Papír vagy digitális: mindenképp kell a beutaló
Ha az EESZT átmenetileg nem elérhető, akkor az orvos papíralapú beutalót állíthat ki, de köteles négy napon belül elektronikusan is rögzíteni. A betegek ez idő alatt a papíros igazolással vagy az EgészségAblak mobilalkalmazásban megjelenő e-beutalóval is igénybe vehetik az ellátást.
Pénzbüntetés mulasztásért
Az e-beutaló használatát pénzügyi eszközökkel is ösztönzik: ha egy szolgáltató elmulasztja az elektronikus beutaló kiállítását, az ellátás után járó finanszírozásból 10 százalékot – de legfeljebb 1000 forintot – levonnak. Ez a szabály mind a beutalót kiállító, mind az ellátást nyújtó intézményekre vonatkozik.
Digitális időpontfoglalás és átláthatóság
Az online időpontfoglalást biztosító rendelők és kórházak a jövőben az internetes felületeiken és az EgészségAblak alkalmazásban is feltüntetik az e-beutalóval kapcsolatos információkat. Így a betegek könnyen, telefonálás nélkül ellenőrizhetik, mikor és hol vehetik igénybe a szükséges ellátást.