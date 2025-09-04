1 órája
Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban
A magyar kormány tíz évre előre tekintő fejlesztési csomagot hirdetett meg. A sok ezer milliárdos beruházási program több Dunaújvárost, illetve a térséget, Fejér vármegyét érintő tételt is tartalmaz.
A 2035. december 31-ig szóló állami beruházási program 71 oldalas dokumentumban, pontokba szedve tartalmazza az egyes fejlesztéseket ágazati bontásban, azaz melyik minisztériumhoz melyik fejlesztés, beruházás tartozik – mindegyikhez a hozzá rendelt becsült összeggel. A mintegy 50 ezer milliárd forint értékű beruházási lista óriási közút- és vasútfejlesztéseket tartalmaz, de a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport, illetve a kultúra területén is számos projektet – összesen 1300 tételt.
Beruházási program: dunaújvárosi és térségi tételek
- Dunaújvárosi helyközi tömegközlekedési fejlesztés 10,246 milliárd forint értékben szerepel a listán (megvalósulás záró időpontja 2030. december 31.).
- Dunaújvárosi Rendőrkapitányság energetikai felújítása 349 millió forint (2030. december 31.).
- Dunaújvárosi Egyetem egyetemi fejlesztései 8 milliárd forint (2030. dec. 31.).
- Dunaújváros fürdőpark külső medencéinek felújítása 3 millárd forint (2030. dec. 31.)
- Dunaújváros – Nagyvenyim kerékpárút 946 008 752 forint (2030. dec. 31.).
- Csatornahálózat kiépítése dél-Fejér 2000 fő alatti településein 10 milliárd forint értékben (2030. dec. 31.).
- M71 gyorsforgalmi út M7 autópálya – Sárbogárd közötti szakasz fejlesztése 200 milliárd forint (2030. dec. 31.)
- M8 gyorsforgalmi út Sárbogárd – M5 autópálya közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós
fejlesztés) 7 700 000 000 forint (2030. dec. 31.).
- M81 gyorsforgalmi út M1 autópálya – Sárbogárd közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós fejlesztés) 10 700 000 000 forint (2030. dec. 31.).
- Az 51. sz. főút 5202 j. út és Dunavecse (elkerülő északi vége) közötti, mintegy 47 km-en 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 70 milliárd forint (2030. dec. 31.).
- Szalkszentmárton déli elkerülő az 51. sz. főút - 5213 j.út között 12 milliárd forint (2035. dec. 31.).
- Pusztaszabolcs elkerülő 8 milliárd forint (2030. dec. 31.).
- Adony déli elkerülő 6 milliárd (2030. dec. 31.).
- 61-as számú főút felújítása Simontornya - Előszállás szakaszon 6 532 000 000 forint (2030. dec. 31.).
- 61. főút, Simontornya elkerülő 21 milliárd forint (2035. dec. 31.)
- Iváncsai iparterület kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztései 24, 5 milliárd forint (2030. dec. 31.).
- Tass-Dunavecse között kerékpárút építése 3 687 358 640 forint (2030. dec. 31.).
- 52. számú főút, Kecskemét és Solt közötti szakasz fejlesztésének befejezése 22 milliárd forint (2030. dec. 31.).
- Solt elkerülő 20 milliárd forint (2035. dec. 31.).
- Székesfehérvár vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 41,9 milliárd forint (2030. dec. 31.).
A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium.
További komolyabb fejlesztések:
- 4. sz. főút burkolaterősítés Szolnok és Püspökladány között 160 milliárd.
- 8-as főút Herend és Devecser közötti négynyomúsítás 160 milliárd.
- 68-as főút 85 kilométer hosszúságú felújítása 115 milliárd.
- 441-es Cegléd és Nagykőrös közötti szakasz 65 milliárd.
Öt hidat is tervez építeni a kormány a már épülő mohácsi mellett.
A Galvani-híd 480 milliárdból, az encsi Tisza-híd 160 milliárdból, az esztergomi Duna-híd 150 milliárdból, a váci Duna-híd 75 milliárdból, új szolnoki híd 100 milliárdból, a szegedi Tisza-híd pedig 100 milliárdból valósulhat meg.
Elkerülő utat kap még például Baja, Bugyi, Berettyóújfalu, Eger, Debrecen, Nyírbátor, Gyöngyös, Piliscsaba, Siófok, Kalocsa, Szekszárd, Kiskunhalas is.