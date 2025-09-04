Ezek a dunaújvárosi és térségi fejlesztések szerepelnek az óriási állami beruházási programban

A 2035. december 31-ig szóló állami beruházási program 71 oldalas dokumentumban, pontokba szedve tartalmazza az egyes fejlesztéseket ágazati bontásban, azaz melyik minisztériumhoz melyik fejlesztés, beruházás tartozik – mindegyikhez a hozzá rendelt becsült összeggel. A mintegy 50 ezer milliárd forint értékű beruházási lista óriási közút- és vasútfejlesztéseket tartalmaz, de a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport, illetve a kultúra területén is számos projektet – összesen 1300 tételt.

A beruházási program számos közútfejlesztést, felújítást is tartalmaz térségünkben

Fotó: MW-archív

Beruházási program: dunaújvárosi és térségi tételek

Dunaújvárosi helyközi tömegközlekedési fejlesztés 10,246 milliárd forint értékben szerepel a listán (megvalósulás záró időpontja 2030. december 31.).

10,246 milliárd forint értékben szerepel a listán (megvalósulás záró időpontja 2030. december 31.). Dunaújvárosi Rendőrkapitányság energetikai felújítása 349 millió forint (2030. december 31.).

349 millió forint (2030. december 31.). Dunaújvárosi Egyetem egyetemi fejlesztései 8 milliárd forint (2030. dec. 31.).

egyetemi fejlesztései 8 milliárd forint (2030. dec. 31.). Dunaújváros fürdőpark külső medencéinek felújítása 3 millárd forint (2030. dec. 31.)

külső medencéinek felújítása 3 millárd forint (2030. dec. 31.) Dunaújváros – Nagyvenyim kerékpárút 946 008 752 forint (2030. dec. 31.).

946 008 752 forint (2030. dec. 31.). Csatornahálózat kiépítése dél-Fejér 2000 fő alatti településein 10 milliárd forint értékben (2030. dec. 31.).

dél-Fejér 2000 fő alatti településein 10 milliárd forint értékben (2030. dec. 31.). M71 gyorsforgalmi út M7 autópálya – Sárbogárd közötti szakasz fejlesztése 200 milliárd forint (2030. dec. 31.)

közötti szakasz fejlesztése 200 milliárd forint (2030. dec. 31.) M8 gyorsforgalmi út Sárbogárd – M5 autópálya közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós

fejlesztés) 7 700 000 000 forint (2030. dec. 31.).

közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós fejlesztés) 7 700 000 000 forint (2030. dec. 31.). M81 gyorsforgalmi út M1 autópálya – Sárbogárd közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós fejlesztés) 10 700 000 000 forint (2030. dec. 31.).

közötti szakaszának fejlesztése (koncessziós fejlesztés) 10 700 000 000 forint (2030. dec. 31.). Az 51. sz. főút 5202 j. út és Dunavecse (elkerülő északi vége) közötti, mintegy 47 km-en 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 70 milliárd forint (2030. dec. 31.).

mintegy 47 km-en 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 70 milliárd forint (2030. dec. 31.). Szalkszentmárton déli elkerülő az 51. sz. főút - 5213 j.út között 12 milliárd forint (2035. dec. 31.).

az 51. sz. főút - 5213 j.út között 12 milliárd forint (2035. dec. 31.). Pusztaszabolcs elkerülő 8 milliárd forint (2030. dec. 31.).

8 milliárd forint (2030. dec. 31.). Adony déli elkerülő 6 milliárd (2030. dec. 31.).

6 milliárd (2030. dec. 31.). 61-as számú főút felújítása Simontornya - Előszállás szakaszon 6 532 000 000 forint (2030. dec. 31.).

szakaszon 6 532 000 000 forint (2030. dec. 31.). 61. főút, Simontornya elkerülő 21 milliárd forint (2035. dec. 31.)

21 milliárd forint (2035. dec. 31.) Iváncsai iparterület kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztései 24, 5 milliárd forint (2030. dec. 31.).

kapcsolódó közúti infrastruktúra fejlesztései 24, 5 milliárd forint (2030. dec. 31.). Tass-Dunavecse között kerékpárút építése 3 687 358 640 forint (2030. dec. 31.).

építése 3 687 358 640 forint (2030. dec. 31.). 52. számú főút, Kecskemét és Solt közötti szakasz fejlesztésének befejezése 22 milliárd forint (2030. dec. 31.).

közötti szakasz fejlesztésének befejezése 22 milliárd forint (2030. dec. 31.). Solt elkerülő 20 milliárd forint (2035. dec. 31.).

20 milliárd forint (2035. dec. 31.). Székesfehérvár vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása 41,9 milliárd forint (2030. dec. 31.).

A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium.

További komolyabb fejlesztések:

4. sz. főút burkolaterősítés Szolnok és Püspökladány között 160 milliárd.

8-as főút Herend és Devecser közötti négynyomúsítás 160 milliárd.

68-as főút 85 kilométer hosszúságú felújítása 115 milliárd.

441-es Cegléd és Nagykőrös közötti szakasz 65 milliárd.

Öt hidat is tervez építeni a kormány a már épülő mohácsi mellett.

A Galvani-híd 480 milliárdból, az encsi Tisza-híd 160 milliárdból, az esztergomi Duna-híd 150 milliárdból, a váci Duna-híd 75 milliárdból, új szolnoki híd 100 milliárdból, a szegedi Tisza-híd pedig 100 milliárdból valósulhat meg.

Elkerülő utat kap még például Baja, Bugyi, Berettyóújfalu, Eger, Debrecen, Nyírbátor, Gyöngyös, Piliscsaba, Siófok, Kalocsa, Szekszárd, Kiskunhalas is.