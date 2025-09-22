Havi tízezerért bérlakás? Dunaújvárosban is elérhető!

Bérlakás Dunaújvárosban – még lehet pályázni a Lépj! program rendkívül kedvezményes lakásaira. A gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett fiatal felnőttek számára kínálnak felújított otthonokat, havi minimális bérleti díjért.

Bérlakás Dunaújvárosban. Képünk illusztráció

Fotó: Kállai Félix

Még néhány napig pályázhatnak a dunaújvárosi és székesfehérvári fiatalok a Lépj! program keretében meghirdetett rendkívül kedvezményes bérlakásokra. A lehetőség azok számára nyitott, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedtek, és most önálló életükhöz keresnek biztos lakhatást.

A programban összesen négy Fejér vármegyei ingatlan érhető el: köztük garzonok és családok számára is alkalmas, felújított lakások, amelyek hosszú távon biztosíthatják a bérlők otthonát.

A bérleti díj az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.

Kik jelentkezhetnek?

Az öt évre szóló bérleti jogra azok a 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatal felnőttek pályázhatnak, akik:

legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban,

nagykorúságukkal szűnt meg a nevelésük,

rendelkeznek foglalkoztatási jogviszonnyal,

havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

Fontos határidők

Pályázati jelentkezés határideje: 2025. szeptember 28.

Dokumentumok leadása: 2025. október 8.

A részletes információk és a pályázati feltételek az MR Közösségi Lakásalap honlapján olvashatók.

Országos program dunaújvárosi lehetőségekkel

A Lépj! program 2025 januárjában indult az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként. Célja, hogy biztonságos és megfizethető lakhatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik a gyermekvédelmi ellátásból kilépve kezdik meg önálló életüket.

Az első évben országszerte száz bérlakás átadását vállalta a program, amelyek közül eddig 41 otthonra már találtak bérlőt: egyedülálló fiatalok, párok és családosok egyaránt.

Fejér vármegye most kiemelt szerepet kap, hiszen a négy meghirdetett lakás Dunaújvárosban és Székesfehérváron kínál új esélyt a fiataloknak.