3 órája
Havi tízezerért bérlakás? Dunaújvárosban is elérhető!
Még néhány napig pályázhatnak a fiatalok a Lépj! program keretében meghirdetett rendkívül kedvezményes bérlakásokra. Bérlakás Dunaújvárosban és Székesfehérváron is elérhető azok számára, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedtek, és most önálló életükhöz keresnek biztos lakhatást.
Bérlakás Dunaújvárosban
Még néhány napig pályázhatnak a dunaújvárosi és székesfehérvári fiatalok a Lépj! program keretében meghirdetett rendkívül kedvezményes bérlakásokra. A lehetőség azok számára nyitott, akik gyermekotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedtek, és most önálló életükhöz keresnek biztos lakhatást.
A programban összesen négy Fejér vármegyei ingatlan érhető el: köztük garzonok és családok számára is alkalmas, felújított lakások, amelyek hosszú távon biztosíthatják a bérlők otthonát.
A bérleti díj az első évben mindössze 10 ezer forint havonta.
Kik jelentkezhetnek?
Az öt évre szóló bérleti jogra azok a 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatal felnőttek pályázhatnak, akik:
- legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban,
- nagykorúságukkal szűnt meg a nevelésük,
- rendelkeznek foglalkoztatási jogviszonnyal,
- havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.
Fontos határidők
- Pályázati jelentkezés határideje: 2025. szeptember 28.
- Dokumentumok leadása: 2025. október 8.
A részletes információk és a pályázati feltételek az MR Közösségi Lakásalap honlapján olvashatók.
Országos program dunaújvárosi lehetőségekkel
A Lépj! program 2025 januárjában indult az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként. Célja, hogy biztonságos és megfizethető lakhatást nyújtson azoknak a fiataloknak, akik a gyermekvédelmi ellátásból kilépve kezdik meg önálló életüket.
Az első évben országszerte száz bérlakás átadását vállalta a program, amelyek közül eddig 41 otthonra már találtak bérlőt: egyedülálló fiatalok, párok és családosok egyaránt.
Fejér vármegye most kiemelt szerepet kap, hiszen a négy meghirdetett lakás Dunaújvárosban és Székesfehérváron kínál új esélyt a fiataloknak.