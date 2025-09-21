Nem lesz mivel tüzet oltani – Nagy bajban a tűzoltó egyesület!

Ha ég a házunk kinek szólunk? Ha jön a víz kinek telefonálunk és ha dől a fa, vagy bajban egy állat, kit hívunk menteni? Hát persze hogy a katasztrófavédőket, tűzoltókat! Bizony számtalan helyzet adódhat, amikor rászorulunk a segítségükre. Már amennyiben tudnak segíteni. Ezért is fontos, ne csak a szorult helyzetünkkor vegyük fel velük a kapcsolatot, hanem akkor is, amikor ők kérnek támogatást. Egy ilyen segélykiáltás jutott el portálunkhoz, melyben a Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület remél segítséget a munkájukhoz elengedhetetlen eszköz beszerzéséhez.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Együtt egy nemes célért! Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületének felhívása

Egyesületünk mindig, minden esetben, helyzetben próbál és próbált Baracs Község és a környező települések lakosain segíteni, ha baj van, vagy baj volt. Legyen szó viharkár felszámolásról, tűzesetről, árvízi védekezésről, de jótékonysági rendezvényeken is részt veszünk.

Most azonban mi szeretnénk segítséget kérni!

Jelenlegi fecskendőnk, IFA W50. „Öreglányunk” az 50. évét tapossa, amely egy ilyen típusú autónál már elég idős és szép kornak számít. Az egyre nagyobb igénybevétel és a kor sajnos egyre több műszaki hibát von maga után, ezért szeretnénk lecserélni egy számunkra új fiatalabb és jobb fecskendőre. Az új autó ismét hosszú távon tudná szolgálni a községünk (az Önök) és a környező települések lakóinak biztonságát. Modernebb, fiatalabb felszereléssel gyors, biztonságos és jobb beavatkozásokat tudunk, tudnánk végrehajtani.

Egyesületünk tagjai főállásuk mellett teljesen önkéntes módon, anyagi vonzat nélkül, elszántan segítenek embertársaikon, saját szabadidejüket feláldozva. Az új célunk eléréséhez kérjük Önt - Önöket, hogy saját lehetőségeikhez mérten segítsen- segítsenek, és közösen tegyünk egy nemes célért- feladatért! A támogatásokat a településen működő boltokban kihelyezett gyűjtődobozokban fogadjuk, valamint banki utalásra is van lehetőség az egyesület bankszámlájára.

Számlatulajdonos: Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Számlaszám: 70600061 11110189 Közlemény: Autóvásárlás